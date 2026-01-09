香港平价一日游团费再「进化」￥3有交易？网民实测游9大景点+免费午餐 网民：3蚊食餐饭抵得过

香港一日游团费「进化」至最平￥3？近年，内地有不少旅游平台推出各种价格低廉的香港一日游行程，最近更传出团费破新低，￥3就可以玩足一日！有小红书网民日前经内地平台「闲鱼」报名参加￥3「香港一日旅行团」，全程包车及午餐，更去匀香港9大景点，包括黄大仙祠、星光大道、太平山顶观景平台等等。不少网民对于价格感到震惊，「太夸张了」、「3蚊食餐饭抵得过。」即看下文了解详情。

香港一日游团费再创新低最平￥3？游9大景点+免费午餐

近日，有网民在小红书以「3元香港一日团包餐出行记录」为题发文，分享她经内地平台报名参加￥3「香港一日旅行团」的旅游经历。网民指出发当日与其他团友及导游于莲塘口岸集合，过关后乘坐旅游巴出发，行程涵盖黄大仙祠、西九文化区、香港故宫文化博物馆、香港文化中心、星光大道、天星码头、湾仔会展、金紫荆广场、太平山顶等9个景点，并包含免费午餐。行程由早上约8时10分集合，至晚上8时30分解散，历时约12小时，全程由旅游巴点对点接送。

这位网民认为旅游团的性价比极高，不仅包含交通、餐饮及保险保障，更无强制购物，导游不会限制团友自由行动，只要不参与付费项目，即无需额外花钱。不过，他提到行程中亦有不足之处，若部分团友购买付费项目，其他人需在原地等待他们完成，才可以继续下一行程，「有点浪费时间。」而且，每个景点逗留的时间不长，大概只有半小时左右，「比较走马观花地游玩香港的一些景点，无法中深度游览观光。」

翻查内地平台，同一旅行社仍有推出低至￥3的香港一日游行程。

网民震惊：3蚊食餐饭抵得过

对于香港一日游旅行团价钱再创新低，有香港网民对此感到震惊，直言「边度报，3蚊食餐饭抵得过」、「3蚊鸡有餐饭食，谂得过喔」、「住深圳，翻下昼，报团3蚊，中午食饭之后离团返工」、「反正香港住宿贵，不如第一天跟团回深圳，在深圳住一天，第二天再继续去香港玩。」

此类超低价的香港一日游团早已引起争议，香港YouTuber「鸡腿猫」曾拍片实测类似低价团，并引述网民解释团费低廉的原因，指出香港政府会为旅行社补贴团费，每位团友按人头补贴$1000，「价格之所以这么便宜，是因为香港政府后面还会按人头返还1000多给旅行社」，故游客才可以优惠价格游览香港。

