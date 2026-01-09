Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」

生活百科
更新时间：15:37 2026-01-09 HKT
发布时间：15:37 2026-01-09 HKT

随著港人移民渐成常态，与留港家人的久别重逢，成为许多家庭最期盼的时刻。近日，有名移民加拿大3年多的港男，悄悄回港，并在家人不知情的情况下，现身酒楼为正在饮茶的母亲送上惊喜！整个过程被拍成影片并上传至社交平台，母子重逢的真情流露，引起网民巨大回响，许多人表示深受感动。

移民多年港男回港 突袭酒楼赠妈妈惊喜！场面超温馨感动

这位为妈妈送上「贴心惊喜」的移加港男，早前于Threads上以短片形式分享个人经历。他在帖文中首先表示，「好喇，唔玩喇…呃咗好多人」，其实自己早于12月30日低调回港，但为了给家人一个永志难忘的「圣诞礼物」，于是策划了一场惊喜重逢，并将这份感动分享给网民。

从事主上载的影片中，可见他身穿便服及背著斜孭袋，袋上还挂著一个颈枕，似乎是刚下飞机。他到达酒楼外，犹豫一会便直接推开大门，走向妈妈及其他家人所在的那张枱。有位男士首先看到他，表情充满惊喜。

 

母亲连环「拍打」︰死仔！你几时返嚟㗎？

但事主的妈妈起初未能反应，直至他走近想拥抱她，才惊喜交集地站起来，并连珠炮发地又打又骂：「唉呀，死仔！你几时返嚟㗎？」。其后再骂了多声「衰仔！你个衰仔！」，激动之情溢于言表。她随即兴奋地向邻桌的茶友「投诉」：「佢返嚟我都唔知！」，茶友亦笑著回应「好有惊喜」。

他的妈妈更边说边「狂打」儿子，口中不断重复「衰仔」，同时又急不及待地嚷他脱下口罩，并亲吻其脸颊，场面非常温馨。最后母亲紧抱著儿子，那份失而复得的珍视及感动，让在场人士及网民为之动容。

 

场面感动网民︰好多嘢真系要好好珍惜

这段充满爱及思念的影片迅速在网上发酵，触动了无数网民的心弦，特别是身处外地的港人。大量网民留言表示「点解会睇到喊咗」、「睇到眼湿湿」，认为这份惊喜是「万试万灵」。有位移居伦敦网民亦分享了自己类似的经历，称曾欺骗家人自己仍在国外，却突然出现在家门口，家人那种「呆咗」、「唔识反应」的喜悦，至今难忘。她亦试过因疫情相隔5年才回港，在开门入屋的一刻，激动得冲向父亲相拥而泣，「喊到收唔到声」，感叹「同家人见面都好似好艰难好奢侈嘅事，好多嘢真系要好好珍惜，唔好俾自己后悔！」。

虽然事主妈妈连声喊「衰仔」并狂打他，但反而被网民形容为是「愈爱愈大力」的表现、是「打者爱也」的最好证明。有网民更感慨认为，「陪伴」就是给家人最好的礼物，「可以就多啲返嚟见吓佢哋，佢哋渐渐年纪大喇」，提醒大家应珍惜与父母长辈相处的时光，不要留下遗憾。

 

资料来源︰nickhung02011984@Threads

延伸阅读︰大埔善心巴士司机寻小朋友望送圣诞礼物 叹「大火后冇再搭过我车」 网民感动：好好珍惜呢啲员工！

