周末好去处｜潮玩文化 游乐园区 动感魅力新气象

踏入2026年，巿面一片充满活力的新气象，商场纷纷推出限定展览，融合创意与潮流元素，另一边厢又有全新户外游乐园登场，让小朋友尽情玩乐放电！

周末好去处1︰童玩之森 创意文化

玩具迷要留意于又一城限定登场的「香港潮玩盛世展」，现场摇身一变，成为「童玩之森」，整个展区的设计灵感来自玩具设计师的传承与创作历程。7米高的梦想树屋象征着设计师们深厚的根基，同时也代表了孕育新生代创意，12位人气玩具品牌及原创IP的大型公仔，包括首次曝光的KYUBI、铜人18、龙十儿、BUBBLE B等，全部齐聚在树屋的入口。展览集合超过30个玩具品牌及原创IP，并展出超过100件原创与珍藏产品，非常难得，让大家体验香港潮玩文化的独特魅力。

INFO

香港潮玩盛世展

日期︰即日至2月1日

地点︰九龙塘又一城LG 2层（即日至1月25日）、又一城G层（1月26日至2月1日）

查询︰www.facebook.com/FestivalWalk

周末好去处2︰湿地主题 户外游乐园

以天水围湿地为主题的户外游乐园「Town玩天地」，全新登陆天水围旗舰购物中心T Town。这个占地逾32,000平方呎的游乐园区，由获奖无数的设计团队One Bite以缤纷绚烂色调打造而成，设有充满湿地物种特色的七大区域，适合小朋友尽情玩乐放电，孩童们更可同时认识物种丰富多样的湿地生态，集玩乐与学习于一身。焦点项目包括高达5米的「BillBill历险塔」，「湿地之星」黑脸琵鹭BillBill设于高塔上，非常可爱。全乐园最高点「BulBul树屋」则有红耳鹎BulBul，小朋友沿楼梯登顶后，可以高速滑到地面。

INFO

Town玩天地

地点︰天水围天华路30及33号 T Town北馆顶层

查询︰www.laml.com

周末好去处3︰Chiikawa Baby 日本直送单品

由本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store打造的 Chiikawa Baby 香港期间限定店，即将登陆MOKO 新世纪广场登场。作为Chiikawa Baby 全球巡回的其中一站，Chiikawa Baby 香港期间限定店重现日本官方巡回快闪店场景， 当中最瞩目的必然是巨型 BB 床场景—吉伊卡哇、小八与兔兔以Baby造型登场。除了必影打卡位外，现场更有多款日本直送官方授权商品，新品会与日本同步发售，粉丝一定不能错过。

Chiikawa Baby造型可爱，是大家血拼的机会。

除了毛公仔，还有实用的Tote Bag，粉丝被满满的幸福感包围。

占地近 2,000 呎的日本授权 Chiikawa Baby 香港期间限定店，为香港粉丝带来多款日本直送主题商品。

INFO

Chiikawa Baby香港期间限定店

日期︰1 月 23 日至 3 月 2 日

地点︰旺角MOKO 新世纪广场

查询︰www.instagram.com/nikoniko.hk

文︰Angel 图︰相关机构提供