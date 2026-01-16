Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

隐藏山顶秘密花园打卡秘景｜全新开幕浪漫怀旧风Cafe！巨型玻璃窗观赏海景

更新时间：00:01 2026-01-16 HKT
发布时间：00:01 2026-01-16 HKT

对于香港人来说，「山顶」绝对是熟悉得不能再熟悉的地方，亦是世界各地旅客游港必到的景点！每当提起此地，脑海里理所当然会想起缆车、凌霄阁与辽阔的维港美景，还有众多的旅客们。其实山顶除了有大家都认识的经典地标，亦藏著许多静谧而鲜为人知的好去处，只要我们放慢脚步，不难发掘到不少打卡秘拍景。

让我们暂时逃离闹市的喧嚣，在缆车缓缓爬升的轨道旁，找一处可以静望车厢穿梭的餐厅；还有开业不久、弥漫著港式风情的怀旧咖啡店；再到山顶公园的欧式小凉亭，在绿意与微风中，找回城市中难得的宁静与诗意。

这不只是登山观景，更是一趟漫游时光的「轻旅行」。重新认识一个不一样的山顶。

山顶店限定Café体验：高楼底加巨窗海景   复古杯碟细致营造情调

若你以为山顶只有凌霄阁的喧嚣，那一定会错过这处新开不久、却已悄然驻进人心的怀旧风Café – Halfway Coffee 半路咖啡。

这家以复古情怀闻名的咖啡店，在九龙与港岛早已积累不少人气，单是上环店，逾500款中式瓷杯配上拉花咖啡，早已成为小红书热捧的咖啡店。而最新落脚山顶的分店，更为独特。距离山顶广场约3至4分钟路程，推门而入，第一眼便注意到高挑的楼底与一整面标志性的巨型玻璃窗，欧陆圆拱形窗框已成店内焦点，甚至需要排队轮候打卡，窗外是豁然开朗的远山与海天交织的画面。点一杯咖啡，坐在窗前，心境也随之舒展开来。

而真正让半路咖啡大受欢迎原因之一，是老板承其他分店的传统，在新店放上不少细腻的怀旧点缀，例如是桌上摆放的「万寿无疆」陶瓷杯、手绘花纹的港式复古碟，搭配著怀旧木柜、旧式吊扇与墙饰，将老香港融入于现代Café。

Halfway coffee 半路咖啡

  • 地点：山顶山顶道100号牛奶公司购物中心LG层3号舖
  • 营业时间： 
    • 星期一至日：上午08:00至下午17:00 

出发前的静候 – 缆车旁打卡点：Tram View Café

如果你正准备前往山顶，不妨在缆车径先稍作停留，造访这家名符其实的Tram View Café。餐厅位置得天独厚，正好坐落在山顶缆车轨道旁。

尽管这里的餐点和饮品选择都偏向以简单为主，但真正的「主菜」却是其景观！店内装设大面积玻璃窗，室外更设有露天座位。这些座位正是餐厅的标志性打卡位，每隔几分钟就能看到复古绿色缆车从旁经过，准备上山。不少客人专程在这里捕捉缆车经过的瞬间，拍下独特的纪念照，在小红书上搜寻「Tram View Café」，差不多所有打卡照都是露天座位伴著行驶中的缆车，火热程度可想而知。

在这里用完餐点、欣赏过缆车景观后，不论选择搭乘缆车或转乘其他交通工具上山顶，都相当方便。作为山顶之行的第一站，这里是与众不同的起点。
 

Tram View Cafe

  • 地点：中环䌫车径2号地舖
  • 营业时间：
    • 星期一至五上午11:00至下午18:00 
    • 星期六至日 公众假期上午10:00至下午18:00 

山顶漫游终站 欧式秘密花园秘景

享受过咖啡与餐点后，不妨选择以最悠然的方式继续这趟山顶漫游，沿卢吉道步行约15至20分钟，前往山顶公园。

山顶公园之所以拥有淡淡的维多利亚风情，是源于其深厚的历史背景。早于19世纪，原址为港督的山顶别墅，在1946年拆卸后改建为山顶公园。

平缓易走的山径，沿途绿树成荫，尽是清新空气与开阔风景。欧陆风情的凉亭、喷水池、复古仿制的煤气灯，甚至连洗手间都是以红砖砌成，令面积不算大的山顶公园尽是满满的打卡位。

在广阔的草坪上，可以悠闲地野餐、带著宠物散步或打卡。然而大多数游客未必知道，在山顶公园前方，还藏著一处较少人知的隐秘角落。

继续前行，便会抵达旧总督山顶别墅守卫室，这座历史建筑旁，藏著一道充满欧陆风情的石楼梯与观景小阳台。这里正是许多本地行山客私藏的静谧空间，小巧而雅致。

在这个隐世小公园稍作停留，坐在石阶上休息片刻，拍下几张充满意境的照片，正是为这趟山顶慢活之旅，画上最完美的句号。
 

山顶公园

  • 地点：香港岛山顶柯士甸山道
  • 前往方法：从山顶广场沿山顶餐厅旁柯士甸山道往上行，途经柯士甸山游乐场直行，即到山顶公园。

 

文：Yasmin 
图：Jimmy 

延伸阅读：直击澳门国际光影节 走入冬日限定艺术世界 / 飞上天360度高空下午茶

 

