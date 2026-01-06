尖沙咀再现「传说婆婆」？大声讲电话惨呻无钱食饭 网民1原因呼吁收起善心……

近年社会上出现不同形式的骗案，甚至会利用人们的同情心骗取受害人的财物。近日，有港女在尖沙咀遇到一位婆婆，期间听到她在电话中催促对方「还麻雀钱」，又哭诉「成副身家得返几百蚊，几日都冇食过嘢」，后来因想起曾在社交平台看过类似骗案分享，决定保持警觉，最终该名婆婆之后「见我冇乜反应就走咗」，事后有网民提醒「佢出现超过五年喇」，并曾目击多人中招「俾钱佢」，呼吁市民要多加留意。

尖沙咀再现「传说婆婆」？讲电话惨呻无钱食饭 醒目港女识破免中招

有港人在社交平台分享，表示日前在尖沙咀等人时遇上一名衣著单薄并戴上口罩的婆婆，并在旁边低头讲电话接近5分钟。从对话中得知，该位婆婆正催促对方「还麻雀钱」，又称「成副身家得返几百蚊，几日都冇食过嘢」，状甚可怜，惹人同情。不过，醒目的事主想起早前在社交平台Threads看过其他网民分享，质疑「系咪传说中的婆婆？」认出该名婆婆以往疑似用同一手段，利用他人的同情心以获取金钱上的帮助，并表示「我冇俾到钱佢，依家仲有冇人中招？」

网民提醒：佢出现超过五年喇

帖文一出，随即有网民认出婆婆，指出她经常在港铁站一带出现，提醒其他网友要小心，「系佢，呃过我同情心，喺铜锣湾地铁站，佢一定系喺柜员机附近，我之外另外都有几个女人塞咗几旧水佢」、「佢出现超过五年喇。一至两个月就会系铜锣湾站出F出口嘅通道到希慎B1，有时会系港岛线地铁都会见到。一边打电话一边喊，见过好多人俾钱佢，有人俾几百到1,000（元）都见过，希望佢嘅生活真系有需求同有得到改善吧，否则真系让人寒心。」又对此感叹：「香港人始终都系好人多嘅，唉。」

有网民分享类似经历，「之前差啲中招，见佢好似讲到就喊咁，原来戏子……」、「试过提议请佢食午餐，买食物俾佢带返家。佢即刻发恶闹人，我怕咗佢」、「我喺油麻地见过佢又系讲好多日无食嘢好肚饿，我话我同佢去转弯间茶餐厅买嘢食，佢闹我八婆之后就走咗」。有人则开玩笑表示，「坏人都会变老」、「阿婆又几好谂头同埋表演欲，比$10当演出费唔过份」、「佢分分钟有几层楼揸手」。

