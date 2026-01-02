Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡海滨公园餐厅大执位？ 港爸重游大惊「原来成个码头啲舖吉晒」 网民叹生意难做：卖烧卖鱼蛋有钱赚

更新时间：13:17 2026-01-02 HKT
发布时间：13:17 2026-01-02 HKT

位于西贡码头旁边的西贡海滨公园，以往都有不少餐厅进驻，每逢假日都不乏市民及游客聚集，成当地地标之一。近日，一名港爸阔别多年重游，惊觉「原来而家成个码头啲舖吉晒」，有网民则叹生意难做，详情即看下文！

港爸阔别多年重游西贡海滨公园 惊觉「成个码头啲舖吉晒」

近日有港爸于社交平台发文，指自己「好多年冇落去」西贡海滨公园，惊觉海滨公园已光辉不再，「原来而家成个码头啲舖吉晒㖞」，亦有再留言表示：「估唔到连啲士多都执埋！大吃一惊！」西贡海滨公园可说是西贡的其中一大景点，以西贡码头为邻，昔日有不少特色餐厅进驻，室外座位区能欣赏到海滨景色，加上有餐厅主打宠物友善，吸引大量爱狗人士光顾。惟去年海龟餐厅突宣布结业，有网民分析指「早几年去过不准狗狗入内」为结业的导火线，令餐厅失去一大特色及客源。

网民叹酒吧餐厅「好难做」 倡设「海景大排档」 

有网民留言指，昔日的酒吧餐厅「好难做」，在租金合理的前题下，建议「不如改海景大排档」，亦有人认为考虑在原址贩卖烧卖、鱼蛋或煎𫗵三宝等小食更化算，「流量快，山大斩埋有柴有钱赚。」


文：TF
资料及图片来源：将军澳主场@facebook、小红书、星岛图片库

