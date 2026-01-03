茶果岭海滨公园惊现神秘游玩设施？矮版千秋「趴又唔得swing又唔得」港人苦笑问「到底点玩？」 原来真实玩法系咁......

各区不乏游乐公园，家长们不时带子女到公园「放电」游玩，一同享受童趣时光。近日，有港人前往茶果岭海滨公园时发现一个神秘的游玩设施，由于装置离地不高有如「矮版千秋」，令她满头问号表示：「趴又唔得swing又唔得，到底点玩？」，原来这个设施为1类人特设，真实玩法是这样......

茶果岭海滨公园惊现神秘游玩设施？矮版千秋「趴又唔得swing又唔得」

茶果岭海滨公园于2023年8月底启用，设有公园滑梯与玩水设施，同时带来海滨空间与园景平台，能眺望维港及启德邮轮码头，成为家长与小朋友的乐园。近日，有港人前往公园时发现一个神秘的游玩设施，由于该装置离地不高有如「矮版千秋」，她尝试趴到设施上有如「超人飞翔」姿势，但找不到正确的玩法，直言「趴又唔得swing又唔得」，更不禁苦笑：「到底点玩？」。

原来真实玩法系咁......

有网民搞笑表示此设施或供宠物游玩，「人哋系俾仓鼠玩」；也有网友推断：「人哋攞嚟坐？」。同时，有网民表示会否是健身设备，「俾你做平板嘅时候手踭唔使直接黐地下」。不过，有好奇网民早早曾于现场向管理员查询，「用来比BB摇嘅～」。其实，根据负责设计园景平台的智乐儿童游乐场协会网页显示，这个设施为了回应婴幼儿的游戏需要，园内特设多种合宜设施，让市民留意「0+」的标示。这个位于公园内游戏区1之风遥遥区的摇荡装置，正是为0+而设，让幼儿坐在地上，用手摆动小吊床，便能尝试自主前后摇荡的初体验。

此外，公园以好玩自然为主题，如设于游戏区3的管道迷宫，便以渠管组合成绵延起伏的山势，吸引小朋友游走其中。园内设施符合国际安全标准及共融设计标准，轮椅使用者或坐于婴儿车的小朋友都能如一般小朋友一样，在彩虹隧道、彩虹大树下参与光影聚等。

文:RY

资料及图片来源:Threads、智乐儿童游乐场协会