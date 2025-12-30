城巴新年优惠 一连10个假日免费搭指定巴士线 这1类人专享...

踏入新的一年，许多人都趁著假日规划特别的户外活动，与亲朋好友一同创造美好回忆。为此，城巴特别在2026年1月推出「亲子游历赏」活动，符合资格的乘客可在十个指定日子内，免费乘搭两条巴士路线，享受郊游乐趣。

城巴「亲子游历赏」｜新年免费畅游石澳/西贡 一连10个假日专享

新年10个假日免费搭城巴

在2026年1月内的十个周末及公众假期，包括1月1、3、4、10、11、17、18、24、25及31日，成人乘客只要在登车时如常缴付车费，同行4至11岁的小童则无需缴付任何车费，免费乘搭城巴9号及792M号两条巴士路线。

乘搭城巴9号线可从筲箕湾巴士总站出发，并于石澳道土地湾站下车，步行片刻便可抵「亚洲最佳市区远足径」的龙脊郊游径，欣赏壮丽的石澳半岛景色，远离城市烦嚣、放松身心；而792M号线则可选择从将军澳出发，抵达有「香港后花园」之称的西贡，参观自然教育中心或到公众码头欣赏最美落霞，与小朋友一同亲亲大自然。

城巴「亲子游历赏」优惠

活动日期： 2026年1月1、3、4、10、11、17、18、24、25及31日

指定路线： 城巴9号线（往返筲箕湾及石澳） 城巴792M号线（往返将军澳及西贡）

使用方式： 成人乘客上车时如常缴付车资，同行的一名合资格小童则毋须付费

资料来源：城巴