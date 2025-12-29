港人因病入住隐世「度假感」医院？大赞环境清幽人杰地灵 网民：真系靓到唔似医院

香港隐世「度假感」医院？最近有网民分享于年初因病入住东华东院，大赞环境清幽、人杰地灵，形容感觉「好似度假咁」，甚至成为其数十年来最享受的日子。贴文迅速在网上引起热议，当中医院与众不同的内部设计更引起网民关注，指：「靓到唔似医院！」

港人因病入住隐世「度假感」医院？大赞环境清幽人杰地灵

最近有港人于Threads分享住院经历，指年初因病入院，「去咗东华东（院）住咗排」，他形容住院过程「感觉好似度假咁，加上环境清幽，人杰地灵」，更表示「呢几十年以来，最享受呢段日子，感谢」，并于贴文中分享医院内部环境。

位于铜锣湾扫杆埔的东华东院建于1929年，主楼由知名建筑师楼巴马丹拿集团设计，于2009年评为二级历史建筑。东华东院采用西式建筑设计，顶楼楼窗采用拱门形，设有宽阔回廊配以木框窗户，室内装潢古典优雅，加上医院范围种有不少植物，配合高楼底结构，环境相对开扬，通风采光良好，与一般医院环境有别。

网民惊叹：真系靓到唔似医院

帖文分享后，引来网民热烈回应。不少人对医院环境表示惊叹，有人留言「唔讲以为去咗法国」、「呢度真系唔似医院」、「睇建筑风格都估到历史悠久」、「你影得好靓」、「你啲角度攞得好靓，好有美感」，亦有网友纷纷送上祝福，如「祝你新一年，精神爽利，身心舒畅！」、「最紧要系养好个病，好好休息，早日康复」。

与此同时，有网友好奇「其实有咩病先会入呢间医院？」楼主则回复指该院接收「交通意外创伤长期治疗、中风、神经创伤等……仲有舒缓治疗之类」，并补充「本人觉得医院都系一个好地方嚟嘅，以前有人喺度出世，有人康复，当然有人好唔返，甚至乎去世。」

来源：Threads