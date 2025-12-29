Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人小食店买外卖加$2无外卖碗？要求补回/退钱获1回应叹「好无奈」 网民发现细节咁解释……

生活百科
更新时间：16:31 2025-12-29 HKT
发布时间：16:31 2025-12-29 HKT

平常到餐厅买外卖，大多会额外收取胶袋或外卖盒费用。近日，有港人到一间小食店购买外卖炸墨鱼丸及贡丸，同时被收取$2外卖附加费，但当她领取外卖时，发现店方并未有使用外卖碗装起食物，「外卖每碗加$2，但嚟到冇碗」。事主曾向店员反映并要求补回外卖碗或退回$2，惟对方的回应却令她感到「好无奈」，有眼利网民留意到1个细节解释：「无话一定包乜嘢」。

港人小食店买外卖加$2竟无外卖碗？要求补回/退钱惜获1回应叹「好无奈」

近日有港人到小食店购买外卖炸墨鱼丸及贡丸，当时餐厅标示「外卖一律每碗加$2」，故此堂食价$25，外卖加$2后盛惠$27。不过，当事主领取外卖时，发现店员未有使用外卖碗装起食物，而是用上胶袋，对此感到不满，「$25一份，你收我$27，冇问题，但嚟到冇碗，咁做乜收我$2，搞笑？」。事主曾向店员反映希望补回外卖碗，或退回$2，对方表示外卖加$2为公司规定，「叫我自己打上去问」，令她大叹无奈。

网民发现细节解释：无话一定包乜嘢

对于事主不满外卖「每碗加$2」却没有使用外卖碗，有眼利网民留意餐厅的中英对照标示为「外卖一律每碗加$2（$2 Extra for Takeaway）」，解释$2为店家收取的外卖费用，「收2元是外卖费，无话一定包乜嘢」，或因「每碗」字眼令事主产生误会。

不过，有网民认为既然收取外卖费用，「收得两蚊外卖碗就紧（梗）系要比个碗啦，唔系做咩收两蚊」、「收$1都应该要畀个碗，何况收$2？」。有网友力撑事主敢于反映，表示自己曾于酒楼外卖多个炒粉面饭被收取4个外卖盒费用，「其中有两个点心佢摆埋同一个盒」，故要求对方退回一个外卖盒费用，「佢就话冇收到，仲一手拎走咗张单，劲嬲」。

文:RY

资料及图片来源:Threads

