旺角再现神秘人龙？队尾由旺角道排到出弥敦道 千人排足4.5小时只为买这东西？

旺角出现神秘人龙？日前位于旺角的T.O.P.商场出现神秘人龙，现场起码有近千人「打蛇饼」，队尾更一度由旺角道延伸至弥敦道，场面相当墟冚，当中部分人更排队长达4.5小时，只为入场购买这类商品？引起网上热议。

旺角现神秘人龙？队尾由旺角道延伸至弥敦道 近千人排足4.5小时

日本最大动漫连锁零售店Animate以直营形式重返香港，昨日（12月23日）于旺角T.O.P商场四楼正式开幕，引入来自日本及亚洲地区的热门动漫周边商品，包括漫画书籍、作品特典、模型、集换式卡片等，吸引大量动漫迷前来朝圣。

不少在现场排队的网民发文分享现场盛况，可见商场内人头涌涌，队伍最后尾由后楼梯延伸至商场外，更一度由旺角道排到出弥敦道，目测人龙起码近千人，场面相当墟冚，可见Animate具有一定吸引力。

网民直击：排足4.5小时先入到场

有网民发文分享入场经历，指自己于开幕当日约下午3时半到场排队，直至晚上8时才成功入场，排足4.5小时！他表示，店内商品「卖嘅野其实都意外地新」，货品范畴以香港较多人认识的作品为主，惟货量不算多，感觉像是「试水温咁款」。他亦指出店舖面积偏细：「咁细个舖位其实都预咗佢摆唔到几多嘢」，他形容整体体验「其实唔算差，唔洗排嘅话路过行个圈都系可以嘅」。

对此排队盛况，不少网民表示震惊：「真系估唔到会咁夸张」、「日本嘅Animate咁大都无咩好嘢卖，更何况香港……大极有限」、「池袋𠮶间得个大字，层层卖嘅都咁上下，无咩特别嘢好买，香港应该差不多……」、「入到去乜货都冇啦！」不过亦有人认为「振兴香港经济」、「动画经济万岁」、「学生放假好得闲嘛，排下当gathering都ok开心嘅」。有网民则指出开幕首日已有实施人流管制，部分时段出现插队情况，店方需维持秩序，建议「应该要租大啲间铺。」官方专页亦发文表示若轮候时间过长，或将采用派筹方式安排。

