大埔善心巴士司机寻小朋友望送圣诞礼物 叹「大火后冇再搭过我车」 网民感动：好好珍惜呢啲员工！

生活百科
更新时间：13:24 2025-12-24 HKT
发布时间：13:24 2025-12-24 HKT

宏福苑五级大火发生至今近一个月，惟即使火灾无情，却仍出现无数温暖人心的故事。最近，有九巴司机于网上社交平台发文，希望寻到几位每日中午于大埔区内乘搭巴士的幼稚园小朋友，感叹「自从宏福苑大火之后，你哋就冇再搭过我车」，盼能重遇并送上圣诞小礼物。司机的心意感动不少网民，并吁：「好好珍惜呢啲员工。」详情即看下文！

大埔71K善心巴士司机寻幼稚园乘客送圣诞礼物 叹「大火后冇再搭过我车」

近日，一名负责驾驶九巴71K路线的巴士司机于社交平台群组发文，表示「想揾之前每日搭中午12:15分响大埔墟街市巴士站上车的几位幼稚园上午班小朋友。」该司机表示，自从宏福苑大火后，已未有再见这几位小朋友乘车，只得知众人无恙。他续指圣诞将至，「想送份小礼物畀你哋」，盼小朋友的父母看到帖文后主动联络。

该名巴士司机的举动感动到不少网民，「谢谢车长送暖」、「车长好有爱」、「本身呢条线好多位车长都好好。」有人更主动帮忙，将帖文转发到小朋友就读幼稚园的群组。有网民留言指，九巴应要珍惜好员工：「系公司宝贵财产，为公司提升形象。」

九巴专页公开后续「最终成功联络上家长」

而九巴官方社交专页就事件更新后续发展，并以「圣诞暖心 大埔有爱」发文，表示「大埔火灾后，71K车长好耐无见几位一齐返学嘅小朋友」，因此特意预备圣诞小礼物「送上关心与祝福」，最终成功联络到几位家长，并感谢车长用心关怀每一位乘客，在节日中带来更多温暖。不少网民亦乐见好人好事，又大赞71K路线的车长，「71K几个车长都好好人㗎！又开心老人家安全，又对小朋友友善」、「好多老友记会搭呢条线，真系大部分司机都特别好耐性，见过司机会开声提长者坐好要开车喇！呢份专业与人情味系值得敬重。」

文：TF

资料及图片来源：大埔 TAI PO@facebook、KMB 九巴专页@facebook

