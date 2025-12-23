房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无

每年临近年尾，不少机构都会印制月历送赠市民，以表心意。近日，有居住在观塘秀茂坪的公屋市民在社交平台上分享，指香港房屋委员会及房屋署今年派发的月历，竟然是「大挂历」，与以往的迷你手掌尺寸的细版本截然不同，引来其他公屋住户热烈讨论，反应各异。

秀茂坪公屋居民收房署「神秘礼物」！超惊喜︰今年竟然系大

日前，有名居于观塘秀茂坪安达邨的网民，在facebook专页「公屋讨论区」中上载一张大月历的相片，并留言表示「今年竟然派...大挂历」，并指「住咗几年都系派…细…的」，以及「多谢房署」。这则帖文迅即引起其他公屋住户的关注，纷纷留言分享自己屋邨的派发情况。

引其他公屋住户羡慕︰我条邨无

帖文一出，不少网民都表示非常羡慕，指自己收到的月历尺寸与事主有别。有网民留言慨叹「房协输了，得细台历」，更有人表示「我条邨无，但隔离村有，好奇怪」。而综合网民留言，房署派发的月历尺寸似乎并无统一标准，有公屋户称「几年都系派4R size月历」、「我果度派手掌咁大嘅」，亦有人表示「我条邨年年派细个嘅月历，今年都系一样派细个嘅」。

不过，亦有部分网民表示自己一直都也收到大月历︰「住咗几年都系大size，老人家屋企都系大size，而家先知原来有细」。更有人表示其居住的屋邨福利更佳，「我地邨派一大一迷你两个㖞！」，甚至有居住青衣的公屋住户表示，其屋邨「大、中、细三个都有可以攞齐」，福利之好羡煞旁人。

资料来源︰公屋讨论区 - 香港facebook群组