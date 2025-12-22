食肆「福食通告」引热议！员工需跟足4大规矩 网民：每条规矩都有故事

香港不少食肆都会为员工准备「福食」（包伙食），如提供午餐或晚餐等，由公司厨房制作。近日，有网民留意到一间食肆为员工供应「福食」，不过附带指定菜式、用餐限时等4大条件，令他不禁慨叹食肆要求「都几苛刻」。惟有网民认为事出必有因，食肆有此条件安排或许出于过往员工的行为，「每条规矩都有故事」。

食肆「福食通告」引热议！员工需跟足4大规矩 7款餸菜不能吃？

近日，有网民发现有食肆张贴的「福食通告」，通知员工享用「福食」时需留意4点，包括员工不能选择7款餸菜，包括「虾球」、「牛仔骨」、「鹅肠」、「原条蒸鱼」、「鱿鱼须」、「蒸鳝」、「扣肉」，以及只可拣选两餸一饭。至于用餐时间亦有限制，凡于厅面工作6小时以下的员工，午膳时间不可超过20分钟；工作6小时以上的员工用餐时不可超过30分钟，员工亦不能使用即弃餐具。

网民反应两极：都几苛刻VS每条规矩都有故事

对于食肆员工「福食」限制，楼主不禁慨叹条件「其实都几苛刻」，更认为饮食业工作辛苦，「对员工好少少都得啫」。有曾从事饮食业的网民认为菜式都不算贵价，「咁都唔比食，食饭重要得20分钟」，更分享过往于日式餐厅工作时，老板容许员工可以从餐牌上挑选「福食」，因认为员工如未尝过菜式，无法详细向客人介绍。有网民则分享于餐厅兼职时，不论工作时长也可以任点餐点，「就算weekeday返夜晚或者weekend返全日都会有一个钟食嘢，仲要想食乜都得」。

不过，有网友认为事出必有因，「每一条规矩都有故事」、「订得规矩多数因为真系有员工当自助餐咁食」、「福食唔俾食贵嘢都好合理」；也有网民表示餐厅安排正常，「以前做茶记返10个钟食两次饭每次20分钟，基本上唔系烟铲嘅话系够时间食饭」、「食饭时间20分钟其实够，只系无乜时间休息」。

文:RY

资料及图片来源:Threads