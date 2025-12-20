Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔太原街圣诞饰物滞销？$10圣诞树卖剩成千棵 孝顺仔为母亲玩具店落力推销：见佢做足十几个钟好心痛

更新时间：12:02 2025-12-20
发布时间：12:02 2025-12-20

圣诞节将至，不少家庭都会用心布置增添节日气氛。有玩具街之称的湾仔太原街，过往一直是市民购买圣诞应节用品的热门地，但近日就有其中一间玩具店的年轻一代在社交平台上发文，指母亲的店舖积压了上千棵圣诞树及大量饰物，由于不忍母亲「由朝早7点做到凌晨2点」，希望透过网络力量帮忙清货，让母亲能早日休息。事件引起网民热烈回响，不少人表示会前往支持。

湾仔太原街玩具店圣诞装饰滞销 「多到可以填满几个维园」


位于湾仔太原街的「星星玩具文具店」，近日面对圣诞货滞销困境。该店的年轻一代负责人在社交平台上发文，他惊讶地表示「我琴日问我妈，原来佢仲有千几支圣诞树同超多圣诞饰物」，并幽默形容「极度怀疑佢啲树多到可以填满几个维园足球场」。然而，笑言背后却是满满的担忧。眼见母亲为清货疲于奔命，事主坦言「见佢由朝早7点做到凌晨2点，成日唔够休息，好心痛」，因此决定发文求助，希望能「帮佢清一清仓存，等佢唔使咁辛苦，可以早啲休息」。帖文附上数张照片，可见店舖的圣诞饰品价格实惠，当中包括一棵仅售10元的圣诞树，以及店内琳瑯满目的圣诞饰物、圣诞咭、圣诞袜、圣诞帽、花纸等，各项单品低至$2起，价钱极具吸引力。

孝顺仔感动网民获力撑：听日就嚟买   

这篇充满孝心的帖文感动了无数网民，获得大量转发及留言支持。不少网民表示「听日就嚟！」、「住附近，听日就嚟！想买圣诞咭！」。亦有已光顾的顾客分享购物体验，称「琴日买咗，返去同小朋友一齐装饰，好靓呀！」。更有网民分享店主的友善事迹，指店主「姨姨超级无敌nice」，即使有小朋友不慎弄跌货物，店主亦温柔以待，毫无责备。事主亦积极回复网民查询，提供店舖营业时间，甚至表示可以安排速递「顺丰到付」，足见其解决问题的决心。

慨叹玩具街多店结业 「人流比以前少了很多」

《星岛头条》联络事主杨先生，他指近年玩具街有不少玩具店舖结业，人流比起以往大幅减少，加上附近的湾仔政府大楼搬迁，更是雪上加霜，令整体生意大幅下降。杨先生形容今年人流冷清，「天气唔系太冻，圣诞气氛都嚟得比较迟，真系好冷清，过咗放工时间更加系近乎无人，整体消费力都好一般」。虽然顾客消费力不高，但杨先生表示他与妈妈其实都只系希望「与众同乐」，但求簿利多销。

 

同场加映：深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）

 

 

