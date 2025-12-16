再有八达通明年初失效！响「嘟～嘟嘟」声请即换卡 2大方法免手续费

每日陪伴香港人穿梭都市、消费购物的八达通，已成为生活中不可或缺的一部分。八达通宣布第25批租用版八达通即将于2026年2月28日到期，提醒受影响的用户及时更换。换卡计划与过去一样，提供了两种便捷的升级方式，用户可选择将实体卡转移为手机八达通，或亲临服务站换领新卡，确保日常支付畅通无阻。

如何知道自己是否需要换卡? 八达通设服务站更换实体卡

八达通宣布第25批租用版八达通即将于2026年2月28日到期，提醒受影响的用户及时更换。换卡计划与过去一样，提供了两种便捷的升级方式，用户可选择将实体卡转移为手机八达通，或亲临服务站换领新卡，确保日常支付畅通无阻。

对于习惯使用实体卡的用户，最简单的方法，就是留心听听拍卡的声音。当你用八达通搭车或买嘢畀钱时，如果听到平时「嘟」一声，变成了「嘟～嘟嘟」三声特别提示声，属于需要更换的批次，应在失效日期前完成更换。 如果用户在拍卡时听到「嘟～嘟嘟」的特别提示声，即表示该卡若八达通卡失效超过一年仍未更换，将可能被收取行政费用。

受影响的八达通号码批次：

24000001 - 24005000

24006001 - 24506000

39051001 - 39137000

59050001 - 59119000

87000001 - 87004000

89730001 - 89857000

90220001 - 90320000

91249001 - 91362000

失效日期：

2026年2月28日

换卡方法一：习惯用实体卡？去「八达通服务站」免费换新卡

如果你想继续用实体卡，换卡过程非常简单。

如何换卡？

只要带住你张会发出「嘟～嘟嘟」声的旧八达通，去到指定港铁站或商场里面的「八达通服务站」，在机上按照萤幕指示拍几下卡，就可以即时攞到一张新卡，完全免费。

旧卡储值与服务会受影响吗？

旧卡里面的按金、余额，以及大部分已经登记好的服务，例如消费券、交通津贴、门禁卡等，都会自动转到新卡，保证用得方便。

换卡方法二：升级手机八达通

科技越来越方便，你亦可以选择将实体八达通，转移到智能手机上使用，以后出街连卡都唔使带！

如何转用手机八达通？

如果阁下使用 iPhone，可以在「银包」App里面，按指示将旧卡资料转移过去。

如果阁下使用 Android 手机，则可以下载「八达通」App，跟著步骤做就可以。

八达通详情及注意事项

