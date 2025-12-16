再有八达通明年初失效！响「嘟～嘟嘟」声请即换卡 2大方法免手续费
更新时间：12:35 2025-12-16 HKT
发布时间：12:35 2025-12-16 HKT
每日陪伴香港人穿梭都市、消费购物的八达通，已成为生活中不可或缺的一部分。八达通宣布第25批租用版八达通即将于2026年2月28日到期，提醒受影响的用户及时更换。换卡计划与过去一样，提供了两种便捷的升级方式，用户可选择将实体卡转移为手机八达通，或亲临服务站换领新卡，确保日常支付畅通无阻。
如何知道自己是否需要换卡? 八达通设服务站更换实体卡
对于习惯使用实体卡的用户，最简单的方法，就是留心听听拍卡的声音。当你用八达通搭车或买嘢畀钱时，如果听到平时「嘟」一声，变成了「嘟～嘟嘟」三声特别提示声，属于需要更换的批次，应在失效日期前完成更换。 如果用户在拍卡时听到「嘟～嘟嘟」的特别提示声，即表示该卡若八达通卡失效超过一年仍未更换，将可能被收取行政费用。
受影响的八达通号码批次：
- 24000001 - 24005000
- 24006001 - 24506000
- 39051001 - 39137000
- 59050001 - 59119000
- 87000001 - 87004000
- 89730001 - 89857000
- 90220001 - 90320000
- 91249001 - 91362000
失效日期：
2026年2月28日
换卡方法一：习惯用实体卡？去「八达通服务站」免费换新卡
如果你想继续用实体卡，换卡过程非常简单。
如何换卡？
只要带住你张会发出「嘟～嘟嘟」声的旧八达通，去到指定港铁站或商场里面的「八达通服务站」，在机上按照萤幕指示拍几下卡，就可以即时攞到一张新卡，完全免费。
旧卡储值与服务会受影响吗？
旧卡里面的按金、余额，以及大部分已经登记好的服务，例如消费券、交通津贴、门禁卡等，都会自动转到新卡，保证用得方便。
换卡方法二：升级手机八达通
科技越来越方便，你亦可以选择将实体八达通，转移到智能手机上使用，以后出街连卡都唔使带！
如何转用手机八达通？
- 如果阁下使用 iPhone，可以在「银包」App里面，按指示将旧卡资料转移过去。
- 如果阁下使用 Android 手机，则可以下载「八达通」App，跟著步骤做就可以。
八达通详情及注意事项
- 换卡方法：
- 更换新实体卡： 前往各区的「八达通服务站」办理。
- 转用手机八达通： 适用于指定型号的流动装置，可透过八达通App或手机内置钱包App完成转移。
- 个人八达通换卡： 持有个人八达通的用户需先在网上登记，收到新卡后再到服务站办理转移手续。
- 查询及协助：
