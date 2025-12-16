Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

再有八达通明年初失效！响「嘟～嘟嘟」声请即换卡 2大方法免手续费

生活百科
更新时间：12:35 2025-12-16 HKT
发布时间：12:35 2025-12-16 HKT

每日陪伴香港人穿梭都市、消费购物的八达通，已成为生活中不可或缺的一部分。八达通宣布第25批租用版八达通即将于2026年2月28日到期，提醒受影响的用户及时更换。换卡计划与过去一样，提供了两种便捷的升级方式，用户可选择将实体卡转移为手机八达通，或亲临服务站换领新卡，确保日常支付畅通无阻。

如何知道自己是否需要换卡? 八达通设服务站更换实体卡 

八达通宣布第25批租用版八达通即将于2026年2月28日到期，提醒受影响的用户及时更换。换卡计划与过去一样，提供了两种便捷的升级方式，用户可选择将实体卡转移为手机八达通，或亲临服务站换领新卡，确保日常支付畅通无阻。
八达通宣布第25批租用版八达通即将于2026年2月28日到期，提醒受影响的用户及时更换。换卡计划与过去一样，提供了两种便捷的升级方式，用户可选择将实体卡转移为手机八达通，或亲临服务站换领新卡，确保日常支付畅通无阻。

对于习惯使用实体卡的用户，最简单的方法，就是留心听听拍卡的声音。当你用八达通搭车或买嘢畀钱时，如果听到平时「嘟」一声，变成了「嘟～嘟嘟」三声特别提示声，属于需要更换的批次，应在失效日期前完成更换。 如果用户在拍卡时听到「嘟～嘟嘟」的特别提示声，即表示该卡若八达通卡失效超过一年仍未更换，将可能被收取行政费用。

受影响的八达通号码批次：

  • 24000001 - 24005000
  • 24006001 - 24506000
  • 39051001 - 39137000
  • 59050001 - 59119000
  • 87000001 - 87004000
  • 89730001 - 89857000
  • 90220001 - 90320000
  • 91249001 - 91362000

失效日期：

2026年2月28日

换卡方法一：习惯用实体卡？去「八达通服务站」免费换新卡

如果你想继续用实体卡，换卡过程非常简单。

如何换卡？

只要带住你张会发出「嘟～嘟嘟」声的旧八达通，去到指定港铁站或商场里面的「八达通服务站」，在机上按照萤幕指示拍几下卡，就可以即时攞到一张新卡，完全免费。

旧卡储值与服务会受影响吗？

旧卡里面的按金、余额，以及大部分已经登记好的服务，例如消费券、交通津贴、门禁卡等，都会自动转到新卡，保证用得方便。

换卡方法二：升级手机八达通

科技越来越方便，你亦可以选择将实体八达通，转移到智能手机上使用，以后出街连卡都唔使带！

如何转用手机八达通？

  • 如果阁下使用 iPhone，可以在「银包」App里面，按指示将旧卡资料转移过去。
  • 如果阁下使用 Android 手机，则可以下载「八达通」App，跟著步骤做就可以。

八达通详情及注意事项

延伸阅读：长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
17小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
20小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
15小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
23小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
5小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
19小时前