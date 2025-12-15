消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？

消委会智能手机测试｜随著5G流动通讯技术的普及，智能手机市场不断推陈出新。消委会近日刊出了一份由多国消费者组织合作的5G手机测试，涵盖41款本地有售的款式，包括小米、三星Samsung、Apple、Motorola等。当中有12款售价低于$5,000的平价手机，均能获得4分总评分或以上，表现不俗！

消委会评测5G智能手机 小米/三星Samsung/Apple上榜

消委会刊出的5G智能手机测试报告，由国际消费者研究及试验组织（ICRT）统筹多国消费者组织进行。当中有41款5G手机均于本地有售，涵盖直身手机型号及折叠式屏幕型号，价格从$1,598到$17,698不等。测试项目包括拍摄照片及影片功能、电池表现、耐用程度及综合手机表现。

测试结果显示，高阶机款在拍照和拍片方面表现出色，但在耐用程度测试中，个别样本表现较差。电池续航力方面，各样本表现差异大，可使用时间从约28小时到53小时不等。报告亦指出，众多品牌已停止随机附送充电器，并加速采用eSIM技术以减少电子废弃物。



平价机款表现出色 小米表现媲美过万蚊贵价手机？

41款5G智能手机中，有12款参考售价低于$5,000的平价手机，在ICRT总评分中获得了4或以上的高评分，性价比甚高。其中小米 Xiaomi 15T Pro ($4,999) 不论拍摄照片功能、电池表现及耐用程度均在测试中获得高评价，仅拍摄影片功能较为逊色，所以总评分仍高达4.5分，与不少贵价大牌手机同分，在一众平价手机中表现最为出色。

12款$5000以下高评分手机名单：

型号 价钱 评分 1 小米 Xiaomi 15T Pro $4,999 4.5 2 Motorola edge 60 pro $2,899 4 3 小米 Xiaomi 15T $3,499 4 4 Nothing Phone (3a) Pro $3,999 4 5 小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G $2,999 4 6 三星 Samsung Galaxy A56 5G $3,698 4 7 Nothing Phone (3a) $2,999 4 8 小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G $2,499 4 9 小米 Xiaomi Redmi Note 14 5G $1,999 4 10 OnePlus 13R $4,699 4 11 Oppo Reno 14 F $2,599 4 12 Sony Xperia 10 VII $3,299 4

智能手机拍片影相功能比拼！评分表现差异显著？

在拍摄表现方面，测试涵盖了样本的前镜头自拍、主镜头拍摄照片质素，以及镜头功能的多样性，并模拟在不同拍摄场景，包括于日光及较暗环境、使用放大功能情况下进行拍摄测试。同时，测试亦评估了各样本利用前置和主镜头摄录影片时的画像及声音质素，从最广角开始，然后逐渐拉近遥远物件的影像。总括而言，各样本在影相及拍片的整体评分是介乎3分至4.5分。

当中拍照表现优异的型号多达15款，来自三星、Apple、Google等，各品牌的旗舰型号在低光环境下拍摄尤其出色，拍照表现获得较高的4.5分。而其中拍照表现同获4.5高分的iPhone 17 Pro Max（$16,999）与Google Pixel 10（$6,199），相差逾1万多元。

至于拍片录影功能上，表现佳的型号同样多达16款，如三星 Samsung Galaxy S25 Ultra（L1）、Apple iPhone 17 Pro Max（L3）、Oppo Find X8 Pro（L9）、小米 Xiaomi 15等。这些设备录制的影片流畅、画质细腻且画面稳定，同时具备出色的远景变焦效果，录影评分介于4.5分至5分。此外，所有折叠萤幕手机皆能利用主镜头进行自拍，有效提升了自拍影像的品质。

续航时间相差近1倍？3款$5,000以下手机获4星

在现代都市生活中，智慧手机已成为不可或缺的工具，用户对其电池续航表现日益重视。顺应全球环保潮流，许多手机制造商调整了配件策略，例如在是次测试样本中，仅小米Xiaomi Mix Flip（F5）机型有随机附赠充电器，而Sony Xperia 1 VII（S4）及Sony Xperia 10 VII（S11）甚至未提供USB充电线。

而测试透过模拟日常使用情境，将充满电的样本手机，分别在萤幕亮度设定为300nits及最高亮度模式下，进行多项日常操作，包括上网睇片、打电话及利用地图导航App等。结果显示，各样本的平均可使用时间为27.5小时至53.3小时之间，续航表现差距近一倍。其中三星 Samsung Galaxy S25 Ultra（L1）、OnePlus 13R（L20）、Oppo A5 Pro 5G（L22）、Sony Xperia 1 VII（S4）及Sony Xperia 10 VII（S11）等样本表现最为出色，单次充电可使用超过45小时，其中3款获4星的手机售价更在$5000以下。

而相比之下，Motorola edge 60 pro（L10）、三星 Samsung Galaxy A26 5G（L24）、三星 Samsung Galaxy A17 5G（L25）及Apple iPhone Air（S9）等样本的续航力则较为逊色，充满电后的使用时间均未能达到30小时。

全部支援快速充电功能！2款国产品牌15分钟充45%

所有测试样本均支援快速充电功能，若搭配随机附送或另行购买的兼容快速充电器，将手机电池由零充至100%，所需时间约为40分钟至1.75小时不等。

其中，有6款样本可在60分钟内完成充电，表现突出。其中特别值得一提的是OnePlus 13（L13）和小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+5G（L15），这两款手机在仅充电15分钟后，电量即可达到45%或以上，展现了极高的充电效率。

5G手机耐用程度比拼 Samsung/小米/Apple跌100次无损！

是次测试对智能手机的耐用程度进行了评估，测试项目包括构造检定、耐跌撞能力及防水测试。在耐跌撞测试中，模拟手机从0.8米高跌落石地面100次。结果显示，有多款样本几乎无损，包括三星 Samsung Galaxy S25 Ultra、三星 Samsung Galaxy S25 Edge、小米 Xiaomi 15 Ultra、Google Pixel 10 Pro、Apple iPhone Air等，相当襟跌。

针对数款折叠式屏幕手机，全部测试样本经折叠3万次后，均无出现任何异常，但主屏幕的防刮花能力则普遍较其他机种弱。防水能力方面，全部声称具备防浸功能的手机，均能通过相关测试。

消委会5G手机测试型号列表2025：

1. 屏幕尺寸达6.6吋以上的5G直身手机

序号 牌子 型号 售价($) 总评 L1 三星 Samsung Galaxy S25 Ultra $12,598 4.5 L2 三星 Samsung Galaxy S25+ $8,598 4.5 L3 Apple iPhone 17 Pro Max $16,999 4.5 L4 小米 Xiaomi 15 Ultra $9,999 4.5 L5 Google Pixel 10 Pro XL $11,999 4.5 L6 三星 Samsung Galaxy S25 Edge $8,598 4.5 L7 小米 Xiaomi 15T Pro $4,999 4.5 L8 Nothing Phone (3) $6,999 4.5 L9 Oppo Find X8 Pro $7,299 4.5 L10 三星 Samsung Galaxy S25 FE $5,899 4.5 L11 Motorola edge 60 pro $2,899 4 L12 小米 Xiaomi 15T $3,499 4 L13 OnePlus 13 $6,399 4 L14 Nothing Phone (3a) Pro $3,999 4 L15 小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G $2,999 4 L16 三星 Samsung Galaxy A56 5G $3,698 4 L17 Nothing Phone (3a) $2,999 4 L18 小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G $2,499 4 L19 小米 Xiaomi Redmi Note 14 5G $1,999 4 L20 OnePlus 13R $4,699 4 L21 Motorola moto g56 5G $1,599 3.5 L22 Oppo A5 Pro 5G $1,999 3.5 L23 三星 Samsung Galaxy A36 5G $2,698 3.5 L24 三星 Samsung Galaxy A26 5G $2,169 3.5 L25 三星 Samsung Galaxy A17 5G $1,598 3

2. 屏幕尺寸6.6吋或以下的5G直身手机

序号 牌子 型号 售价($) 总评 S1 Apple iPhone 17 Pro $12,799 4.5 S2 小米 Xiaomi 15 $5,999 4.5 S3 Google Pixel 10 Pro $11,299 4.5 S4 Sony Xperia 1 VII $10,999 4.5 S5 三星 Samsung Galaxy S25 $6,898 4.5 S6 Apple iPhone 17 $8,599 4.5 S7 Google Pixel 10 $6,199 4.5 S8 Apple iPhone 16e $7,599 4.5 S9 Apple iPhone Air $11,999 4.5 S10 Oppo Reno 14 F $2,599 4 S11 Sony Xperia 10 VII $3,299 4

3. 折叠式型号（打开屏幕尺寸介乎6.9吋至8吋）

序号 牌子 型号 售价($) 总评 F1 Motorola razr 60 ultra $7,499 4.5 F2 三星 Samsung Galaxy Z Fold7 $17,698 4.5 F3 三星 Samsung Galaxy Z Flip7 $9,498 4.5 F4 Google Pixel 10 Pro Fold $14,399 4.5 F5 小米 Xiaomi Mix Flip $7,699 3.5

资料来源︰2025年第590期《选择月刊》