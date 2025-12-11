的士接客遇宏福苑灾民老夫妇 伯伯患失智症前路未卜1句极心酸 司机拒收车资：好担心又好伤心

宏福苑五级大火后，政府为受影响灾民提供免费住宿，安排他们入住酒店、青年宿舍及过渡性房屋。近日，有的士司机在社交平台发文，指在酒店门口接客正好遇到一对宏福苑灾民老夫妇，从他们的对话中得悉伯伯患失智症，已遗忘住所遭烧毁，亦对未来生活徬徨。二人处境让司机倍感心酸，遂坚决拒绝收取车资，直言：「好担心又好伤心。」即看下文了解详情。

的士接客遇宏福苑灾民老夫妇 伯伯患失智症1句极心酸

近日，有的士司机在Threads上以「的士小插曲」为题发文，指早前在沙田帝逸酒店门口接客时，遇到一对老夫妇上车，「有一对公公婆婆，笃住拐杖慢慢行上车，目的地系帝都酒店。」

司机从二人的对话之中，得悉他们是宏福苑灾民，其中伯伯更患有失智症，忘记住所已遭大火烧毁，现在只能寄住酒店，「点解我哋要住帝都（帝逸）酒店？我哋住𠮶度宏福苑都冇事！」婆婆只能在一旁耐心解释，轻声安抚他，「你又唔记得咗啦，我哋住𠮶度火烛，烧晒啦住唔到」、「点会冇事呀！你自己睇吓你电话，影低晒啲相。你又系咁，烧完之后，你就咩都唔记得晒！听日再同你覆诊啦，好唔好呀？」

灾民老夫妇前路未卜 司机拒收车资：好担心又好伤心

司机回忆，婆婆后来又提醒伯伯，让他不要投诉酒店食物味道不佳：「你唔好再投诉啲嘢唔好食，我哋唔系俾钱，啲嘢唔使钱。」伯伯再问：「我成日投诉咩！咁我哋住到几时？」婆婆则回答：「住到14号，之后再有安排啦。」

的士到达目的地后，婆婆掏出$100欲付车资，但司机却立即将钱推回她手上，「同佢讲唔洗俾啦，你哋都辛苦啦，留啲现金喺手，以备不时之需。」经过多番推托后，婆婆最终收回钱，并在下车时感谢司机，「多谢你呀后生仔。」最后司机表示，他发文并非想称赞自己没有收钱有多伟大，只是对于老夫妇一把年纪，却仍然对未来日子徬徨而感到心酸，「14号之后佢哋会点，我都好担心，同时又好伤心。」后续载另一客人前往大围时，双眼更「不由自主不停留泪。」

网民留言：平安无事已经好好

帖文引起网民热议，不少网民同情老夫妇，「睇完都流泪⋯⋯究竟冇记性系咪一件好事？」、「又睇到喊⋯只要伯伯记得婆婆，咁对佢嚟讲唔记得大火未尝唔系一件好事⋯但辛苦婆婆每次都要再讲」、「平安无事已经好好，起码两个老人家仲可以互相依傍，一切都会变好。」也有网民称赞司机好心，「香港人虽然普遍躁底，但系有事上嚟大家都会好热血」、「虽然发生一件非常不幸的事件，突然发现香港人真的好，有能力帮人真系自己的福气，相信爱是可以安慰人的心。」

老夫妇的女儿也现身，留言感谢的士司机的善举，「妈妈有提起你是好有人情味的香港人，多谢你的士哥哥，无言感激。」她指父亲因无家可归后失智症加剧，需要去看医生，「无了个家，老豆变失智症更急剧下降，要去睇医生」。对此，司机暖心回复，希望他们一家「加油同保重」，并表示如需要帮助，可以随时联络他，「你哋嚟紧要再搬，要用车，可以约我，等我尽一点绵力。」

图片及资料来源：Threads@taxi_dc_man

文：Y