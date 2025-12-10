港人深圳拾获随身袋凭1招成功寻失主 证件全齐「惊佢返唔到香港！」 网民：好人又醒目！

外出旅游难免存在遗失财物的风险，早前有港人在深圳一个超级市场内拾获一个随身袋，并发现内有回乡证及身份证等，担心失主会因遗失证件而「返唔到香港」，除了在社交平台公开寻人，更透过Payme一个功能尝试联络失主，最后成功归还物品，获网民大赞「好人又醒目！」

港人深圳拾获手袋凭1招成功寻失主 证件全齐「惊你返唔到香港！」

日前，有港人在深圳金光华商场的永辉超市拾获一个随身袋，发现袋内有失主的身份证及回乡证等重要物件，担心对方或会因此而无法返港，因此决定在社交平台发布寻人启示，「X小姐，我响深圳金光华商场永辉超市执到你个袋，你啲回乡证身份证喺晒度」。

除了借助社交平台演算法的力量，楼主同时透过Payme向失主转帐1元，并在备注栏留下联络方式，「payme左1蚊比你，麻烦你联络我，我惊你返唔到香港。」最终成功「寻人」并归还失物。

网民劲赞：好人又醒目！

帖文一出随即获逾7千网民赞好，有人大赞楼主听明，「楼主好人又醒目！用埋payme呢招先劲！」、「好人一世平安又醒目，去厕所永远有厕纸加唔洗排队」、「好人好事！一阵记住买六合彩」，楼主事后更公开六合彩派彩结果，笑言「大癫！中咗$40」。

与此同时，有网民好奇楼主如何在没有手机号码的情况下，透过Payme成功联络失主，「好奇想知，点解Payme到比对方？」楼主对此未有回复，亦未有公开失主是经社交平台抑或收到Payme讯息联络，但有网友估计楼主是从随身袋内的提款卡或信用卡，或根据证件上的全名寻找相关人士，「有回乡证有名就可以试到」。

来源：Threads

文：LW