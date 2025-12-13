Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

医院殓房招服务员月薪近三万！中三学历可申请 网传入职要「瞓殓房」试胆？

生活百科
更新时间：10:00 2025-12-13 HKT
发布时间：10:00 2025-12-13 HKT

不少人寻找工作时，除了考虑薪酬，亦会考虑工作的独特性。近日，医院管理局一份殓房服务员的职位空缺，因其薪酬可观及相对宽松的入职要求，引起网民热议，其中更有人提及行内一个关于「在殓房睡一晚」的传说，令这份工作更添几分神秘色彩。

医院招聘殓房服务员 需搬运尸体及协助解剖

新界东医院联网近日招聘「殓房服务员」，引起网民热议。 （资料图片）
新界东医院联网近日招聘「殓房服务员」，引起网民热议。 （资料图片）

新界东医院联网近日招聘「殓房服务员」，该职位月薪由港币25,269元至28,492元，完成合约后更可获合约期内每月底薪总额15%的约满酬金。薪酬不俗，但入职条件简单，申请人只需完成中三或以上学历、能书写中文、讲粤语及明白简单英文便符合申请资格，截止申请日期为2025年12月18日。

根据招聘资料，殓房服务员的职责包括「负责殓房及告别室之一切清洁工作」、「接收尸体、核对及处理尸体的资料」、「搬运及贮藏殓房内之尸」及「协助病理学部医生进行解剖尸体工作」等。虽然入职门槛不高，但强调申请人需要「能适应在殓房环境内工作」。

网民热议职位「潜规则」 业内人士咁解说......

有任职殡仪业的业内人士在社交平台上转发这则招聘通告，并表示「想做殓房嘅机会嚟喇」、「好耐冇开post请殓房人」，旋即引发网民热烈讨论。有网民对这份工作深感好奇，更有人提出一个都市传说，询问入职是否需要「单独喺殓房训一晚」作为考验。对此，发文者明确回应「无呢样野」，直接打破了这个长久以来的传闻。

有网民则关注殓房工作背后的负面影响，指出工作中最难受的莫过于「尸臭」，形容这种气味「真系好难单靠洗手洗甩」，因为气味会「渗入皮肤角质层」、「黏喺指甲缝」，甚至「吸附喺头发、鼻毛、衣服」。有网民则认为，此职位需要极大的心理质素及承受能力，「见咁多唔同死法... 真系唔系个个顶得顺」。发文者就补充，医院殓房（隶属医管局）处理的个案「理应系因病离世为多」，与公众殓房（隶属卫生署）处理的「意外、空中飞人𠮶啲」个案性质有所不同。



资料来源：医院管理局招聘站



 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前