医院殓房招服务员月薪近三万！中三学历可申请 网传入职要「瞓殓房」试胆？

不少人寻找工作时，除了考虑薪酬，亦会考虑工作的独特性。近日，医院管理局一份殓房服务员的职位空缺，因其薪酬可观及相对宽松的入职要求，引起网民热议，其中更有人提及行内一个关于「在殓房睡一晚」的传说，令这份工作更添几分神秘色彩。

医院招聘殓房服务员 需搬运尸体及协助解剖

新界东医院联网近日招聘「殓房服务员」，引起网民热议。 （资料图片）

新界东医院联网近日招聘「殓房服务员」，该职位月薪由港币25,269元至28,492元，完成合约后更可获合约期内每月底薪总额15%的约满酬金。薪酬不俗，但入职条件简单，申请人只需完成中三或以上学历、能书写中文、讲粤语及明白简单英文便符合申请资格，截止申请日期为2025年12月18日。

根据招聘资料，殓房服务员的职责包括「负责殓房及告别室之一切清洁工作」、「接收尸体、核对及处理尸体的资料」、「搬运及贮藏殓房内之尸」及「协助病理学部医生进行解剖尸体工作」等。虽然入职门槛不高，但强调申请人需要「能适应在殓房环境内工作」。

网民热议职位「潜规则」 业内人士咁解说......

有任职殡仪业的业内人士在社交平台上转发这则招聘通告，并表示「想做殓房嘅机会嚟喇」、「好耐冇开post请殓房人」，旋即引发网民热烈讨论。有网民对这份工作深感好奇，更有人提出一个都市传说，询问入职是否需要「单独喺殓房训一晚」作为考验。对此，发文者明确回应「无呢样野」，直接打破了这个长久以来的传闻。

有网民则关注殓房工作背后的负面影响，指出工作中最难受的莫过于「尸臭」，形容这种气味「真系好难单靠洗手洗甩」，因为气味会「渗入皮肤角质层」、「黏喺指甲缝」，甚至「吸附喺头发、鼻毛、衣服」。有网民则认为，此职位需要极大的心理质素及承受能力，「见咁多唔同死法... 真系唔系个个顶得顺」。发文者就补充，医院殓房（隶属医管局）处理的个案「理应系因病离世为多」，与公众殓房（隶属卫生署）处理的「意外、空中飞人𠮶啲」个案性质有所不同。





资料来源：医院管理局招聘站





