自提点老板遇长者代家人取10公斤重物 直斥无良「自己买嘢自己负责」 网民：好心直送上门啦

近年网购盛行，为节省运费，不少人会选择使用自提点服务取货。近日，有自提点老板在社交平台上发文，指最近目击有长者代家人独自领取10公斤货物，并因2点斥对方家人无良：「乜都掉晒俾你阿妈去做？」帖文引起网民热议，有网民直斥：「大妈宝」、「咁不孝都有」，也有网民吁下次选择直送上门，「好心啦，比多少少送埋上门。」即看下文了解详情。

自提点老板遇长者代家人取10公斤重物 直斥无良「自己买嘢自己负责」

近日，有自提点老板在Threads发文，提醒顾客不应让长者独自代取大型货件，直言「亲爱的顾客，希望你可以搞清楚，一件超过10kg既大件货系唔应该叫你阿妈去攞。」原来，他最近看到一名目测约80岁的长者代子女独自领取超过10公斤的货件，「佢睇落应该有80岁，而且无推车。」

老板补充，该长者「好明显佢唔知要攞嘅系乜」，只能致电子女求助。后来老板在听到顾客及长者的电话对话时，才得知货物原来是由其子女帮朋友代购，再让母亲代为取件，甚至指示母亲「打俾𠮶个人叫佢嚟拎。」老板斥对方不负责任，「乜都掉晒俾你阿妈去做？」，认为现今「好多长者系咁，仔女讲乜照单全收，唔会觉得有问题」，最后重申「自己买嘢自己负责」。

网民留言：好心直送上门啦

帖子引起网民热议，有网民直斥「大把30、40 岁细路咁做」、「大妈宝」、「我做零售都好憎啲人叫阿妈嚟帮佢买嘢，个阿妈又唔系好识买紧嘅系乜，又彷徨又发炆憎咁，我哋好难帮到佢」、「系好多呢啲人，为左悭$16顺丰钱，叫老人家搭$2车拎货，但又唔讲买咗几多有几重，老人家又无车仔，睇见都辛苦。」

有网民则吁下次选择直送上门，「其实过10kg就好心直送上门啦……悭𠮶30蚊，万一整亲睇医生都唔止」、「咁不孝都有，好心啦，比多少少送埋上门。」有网民则认为受限于部分自提点营业时间，上班族不方便亲自取货，才会惊动家中长者，「有时啲自提点、自提服务时间限制 （尤其是只开一至五／六的邮局）是迫人要动用家中长者之因素。」但多数网民仍认为「再难都唔应该推俾老人家」、「唔识分几次拎？ 系要10kg一次过。」

图片及资料来源：Threads@hkpickupdaily

文：Y