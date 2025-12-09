Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜义工苦寻中转屋窗帘 布艺店老板凭1点即知送灾民：我唔收钱！

生活百科
更新时间：15:51 2025-12-09 HKT
发布时间：15:51 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五级火发生至今约两星期，大批受影响的居民获安排暂住各区过渡性房屋、房协单位及青年宿舍等。最近，有义工为十数户暂住马鞍山过渡性房屋的宏福苑居民安排物资，其中发现大部分人需要窗帘遮光助眠，惟遍寻不著。正当她打算放弃时，突然想到旺角花园街的布艺店或许有售，翌日到访惊喜发现有现货，老板更凭1点即知「系中转屋用」，又向义工表示想为受影响居出一分力，「我送俾你，唔收钱！」

义工为中转屋居民寻窗帘 遍找不著灵光一闪：𠮶到可能有机会买到

大埔宏福苑五级火导致逾5,000人痛失家园，其中部分居民现获安排暂住位于各区的过渡性房屋，惟部分单位生活设施不足，仍需各界提供支援及协助。有义工近日为10数户入住马鞍山「乐和·东寓」过渡性房屋的宏福苑居民安排物资，发现大部分人需要180乘100厘米窗帘，惟市面极少有售现货，「如果能帮手配置到就好了……可以遮到光，希望瞓得好些」。

该名义工搜遍网店无果，本打算购买相近尺寸的现货再修改，突然灵光一闪想起「花园街」，「个（𠮶）到可能有机会买到」。翌日一早，她到访花园街一间布艺店，奇迹找到「几乎90几个%以上啱尺寸嘅现货」，直言「开心到系到傻笑！」

旺角布艺店老板凭1点秒懂送宏福苑居民：送俾你唔收钱

义工指，当时布艺店老板直接问是否买给大埔火灾的受影响居民，但当时自己没有表明身份和目的，对此大感意外。老板后来解释，「好少人会买呢个size，大多是中转屋先需要，见你啰（攞）住好多伸缩杆又一大堆相关嘢，估你系……」之后更表示「我送俾你，唔收钱，我终于遇上个觉得睇样唔会呃我嘅人，让我可以出一分力帮助佢哋。」惟义工坚决不肯，最后「讲到出牙血咁济」，让老板「投降」：「妳俾几多我就收几多」，最终以大约半价成交。

帖文公开后让不少网民大为感动，有人大赞：「叔叔识嘢，一听size就知系中转屋。行家一出手，便知有没有」、「你！同窗帘舖老板都系好人一世平安！」、「大叔的爱，香港人比心机走下去」、「老土啲都要讲：好人一生平安」；有刚入住元朗洪水桥仁爱居的网民留言：「多谢大数据推个post俾我，我妈派去仁爱居，正谂紧边度订窗帘」。

来源：colourfansstore@Threads

