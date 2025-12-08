未来老公「有仔有楼」 母亲再婚欲弃公屋户主资格  女儿忧无家可归：系咪一定要搬走？

一场黄昏恋爱，竟成为一对兄妹失去家园的倒数？近日，有网民于社交平台求助，指自己母亲再婚，而其未来丈夫本身拥有私人物业，自己与兄长面临可能需要迁出公屋的困境，徬徨求助引起了不少网民热烈讨论。

母亲再婚恐失公屋户主资格 女儿徬徨：一定要搬走？

事缘，有网民在Facebook 群组「公屋讨论区」发文，分享其家庭正面对的居住问题。事主与母亲及兄长本同住于一公屋单位，该单位户主为其母亲。近期事主母亲计划再婚，由于再婚对象拥有自置物业，也有自己的儿子，因此事主兄妹也表明即使母亲婚后，也不会选择与继父一家同住。

然而，她引述母亲的说法，指她婚后必须在公屋户籍上除名，而随著户主迁出，她与兄长也将失去现有居所。面对可能失去居所的困境，事主感到无助，遂在网上发文求教：「想问下咁既情况我地系咪真系一定要搬走？」

网民批事主母亲「恋爱脑」 建议即搞转户主

帖文一出，不少热心网民纷纷提供意见及分析。有网民建议，事主母亲可在婚前申请「转户主」，将户主身份转移给其中一名儿子，但提醒此举可能需要进行资产审查。亦有网民指出，现行政策下，夫妇婚后不强制要求配偶加名，但任何涉及婚姻状况的文件申报，都必须如实申报配偶的资料，这将影响日后申请居屋等资助房屋的资格。

另一方面，部分网民将焦点放在家庭伦理上。有人质疑事主母亲「恋爱脑」，认为在子女居住问题尚未解决前，应先考虑清楚婚姻的必要性，有留言直指：「为咗结婚到时搞咗冇咗间公屋，人哋又同佢分手乜都冇晒，最惨嘅系自己仔女都唔谂！」

不过，也有网民劝事主应尽快寻求办事处协助，在母亲再婚前处理好户主转换事宜，以免其未来继父的物业影响整个家庭的公屋资格，最终导致「屋都无得住」。

房署规定：家庭状况有变，必须立即通知

根据房屋署的现行政策，租户在若家庭状况有所变更，必须立即通知所属的屋邨办事处。公屋租约规定，单位仅供户主及名列租约的成员居住，任何因出生、死亡或其他情况导致的家庭状况变动，户主均需申报。此外，为确保公屋资源合理分配，房署职员会每两年进行一次家访，以核实租户的住用情况。

