Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人手执书本排队 醒目网民推断1原因…

生活百科
更新时间：16:37 2025-12-08 HKT
发布时间：16:37 2025-12-08 HKT

刚过去的周日（12月7日）为立法会换届选举投票日，全港各区都有不少市民前往投票。当日，位于太子道西及塘尾道交界的旺角消防局外亦出现一条神秘人龙，大批年轻人手持书本排队等候，引起网民关注发问：「是去投票吗？」。不过，有醒目网民推断人龙并非前往投票，而是正在等候进场做1件事，详情即睇下文！

投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人手执书本排队

昨天（12月7日）为立法会换届选举投票日，位于太子道西塘尾道交界的旺角消防局外面出现神秘人龙，目测大约有近60位市民排队，部份更手持书本等候，场面墟冚。对于旺角消防局外面出现长长人龙，有网民好奇排队目的，「是去投票吗？」，也有人提出「排寿司郎？」、「系唔系排紧肉饼饭？」，甚至有网民以为是附近五金店「达人巷」进行开仓减价。

网民推断等候进场为做1事

随后，有醒目网民指投票日（12月7日）当天同为日本语能力试验（JLPT）的考试日，旺角消防局附近的学校为JLPT考场之一，现场的人龙则是等待入场考试的考生，笑言「12月又系考日本语的时间」、「人哋考日本试咋」、「我今日都喺度考试」。

日本语能力试验（JLPT）是日本国际交流基金与日本国际教育支援协会，从1984年开始为母语非日语的学习者实施的日语水平认定测试，分为N1、N2、N3、N4、N5五个等级进行考试。JLPT每年进行两次日本语考试，全世界均于同一天举行的日本语能力试验，以防考生作弊。

文:RY

资料及图片来源:Threads

延伸阅读：太子小店「荳蔻年华」爆红！墟冚人龙为买1物 全因王祖蓝推介？网民震惊︰都唔系好特别

 

 

 

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前