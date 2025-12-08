投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人手执书本排队 醒目网民推断1原因…

刚过去的周日（12月7日）为立法会换届选举投票日，全港各区都有不少市民前往投票。当日，位于太子道西及塘尾道交界的旺角消防局外亦出现一条神秘人龙，大批年轻人手持书本排队等候，引起网民关注发问：「是去投票吗？」。不过，有醒目网民推断人龙并非前往投票，而是正在等候进场做1件事，详情即睇下文！

投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人手执书本排队

昨天（12月7日）为立法会换届选举投票日，位于太子道西塘尾道交界的旺角消防局外面出现神秘人龙，目测大约有近60位市民排队，部份更手持书本等候，场面墟冚。对于旺角消防局外面出现长长人龙，有网民好奇排队目的，「是去投票吗？」，也有人提出「排寿司郎？」、「系唔系排紧肉饼饭？」，甚至有网民以为是附近五金店「达人巷」进行开仓减价。

网民推断等候进场为做1事

随后，有醒目网民指投票日（12月7日）当天同为日本语能力试验（JLPT）的考试日，旺角消防局附近的学校为JLPT考场之一，现场的人龙则是等待入场考试的考生，笑言「12月又系考日本语的时间」、「人哋考日本试咋」、「我今日都喺度考试」。

日本语能力试验（JLPT）是日本国际交流基金与日本国际教育支援协会，从1984年开始为母语非日语的学习者实施的日语水平认定测试，分为N1、N2、N3、N4、N5五个等级进行考试。JLPT每年进行两次日本语考试，全世界均于同一天举行的日本语能力试验，以防考生作弊。

文:RY

资料及图片来源:Threads