沙田路边出现神秘箭嘴？由沥源桥亭仔指向隧道出口 网民揭记号用途：唔系古灵精怪嘢

沙田路边惊现神秘记号？近日，有网民在社交平台上发文，指在沙田沥源桥一个凉亭地下发现神秘箭嘴，沿著指示一直走发现最后指向隧道出口，让事主不解发问：「箭嘴系咩嚟？」帖文引起网民热议，有网民猜测「睇似系指引紧某啲需要帮嘅人返屋企」；也有网民揭示记号用途，解释是因1活动而标记，即看下文了解详情。

沙田路边突然出现神秘箭嘴记号 由沥源桥亭仔指向隧道出口

近日，有网民在Threads上发文，表示在沙田沥源桥一带发现神秘箭嘴记号。从楼主分享的照片可见，该箭嘴由沥源桥凉亭地下开始，并指向隧道入口。进入隧道后，沿途也连续出现箭嘴符号，最终穿过隧道到达出口，地面上有一个写上「ON HOME」的左箭头。而离开隧道后，箭嘴也没有继续出现。事主表示，箭嘴终点附近有一处大凉亭，而旁边还有两个屋苑。事主不解其意，遂发帖向网民查问「沙田出现神秘箭嘴系咩嚟？」

网民揭记号用途：唔系古灵精怪嘢

帖文引起网民热议，有网民猜测记号用途，「睇似系指引紧某啲需要帮嘅人返屋企，唔好刻意刷走佢」、「行山领队留下比俾得慢嘅山友跟随」、「之前都见过有个外藉人士喺我屋企附近画呢啲箭嘴」、「班人玩野外定向出来的」。

其后有知情网民解释，箭嘴是由一群居于港岛区、年纪较大的外籍跑友所画。该网民表示，他们定期会以Cross Country（越野形式）跑步，终点通常位于沙田，而由于成员体能参差，且大多不熟悉沙田街道，又不会使用手机地图，因此领队会沿途以简单箭嘴标记路线，方便落后者跟随。该网民补充，自己10年间曾多次遇见这群跑友，因此确认「唔系啲乜嘢阴谋古灵精怪嘢，只系跑到天黑，喺沙田市区都唔认得路。」

图片及资料来源：Threads@processing_sth

文：Y