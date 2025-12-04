Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港迪士尼乐园火灾后暖心改动获赞！以灯取代火把/取消喷火效果 网民欣赏：从细节看到品德

生活百科
更新时间：15:19 2025-12-04 HKT
发布时间：15:19 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，全城沉浸在悲痛之中，多项公众活动因此延期或取消。其中，香港迪士尼乐园默默在多方面作出调整，近日有网民在社交平台发文，指发现原放置在「探险世界」的火把，在事故发生后全部以灯光取代；有网民则指出，乐园取消部分现场表演的喷火效果，以及取消大型烟花表演，获一众网友大赞细心，直言「从细节看到品德！」即看下文了解详情。

香港迪士尼乐园火灾后暖心改动获赞！以灯取代火把/取消喷火效果

近日，有网民在Threads发文，指原本放在香港迪士尼乐园「探险世界」入口大牌坊及沿路的多支火把，在火灾发生后全部更换成电灯，认为园方此举相当细心，「迪士尼小细节，全部火把换晒做灯，欣赏。」除了静态装置，园内多个涉及真火或模拟火焰的表演及舞台效果亦暂时取消或作出改动，如「森林河流之旅」尾段原有的「水中火焰」喷火效果，改为仅喷热气与水雾。

除此之外，「狮子王庆典」取消火刀舞及喷火环节；「迪士尼圣诞音乐Live!」停止使用火花效果；「迪士尼魔法书房」原本的喷彩条环节亦暂停。另外，乐园早前已宣布暂停夜间烟花表演「迪士尼星梦光影之旅：星空派对」至12月7日，以示对火灾受影响人士的尊重。

网民欣赏：从细节看到品德

帖文引起网民热议，不少网民盛赞迪士尼乐园细心及人性化，「so warm!  That's Disney!!!!」、「扎根香港20年」、「Disneyland真系好细心」、「值得尊重」、「从细节看到品德。」亦有网民留意到，香港迪士尼乐园的官方社交媒体头像已转为黑白色，以表哀悼，「顺带一提，头像都换咗黑白。」

图片及资料来源：Threads@zuk1oo

文：Y

