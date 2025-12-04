宏福苑五级火｜陈柏宇太太符晓薇感悲痛失眠 吁关注幼童情绪：小朋友其实陪你一齐经历

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，相信不少市民都对事件深感震惊及哀痛。歌手陈柏宇太太符晓薇（Leanne）日前在社交平台分享心情，坦言连续数晚追看火灾消息及新闻后失眠，「如果你都经历紧请你比（俾）自己好好休息吓」。与此同时，她提到家中两岁及一岁的女儿在事发后不时向她追问「系咪fire」，呼吁各位家长亦需多加关注幼童的情绪，「小朋友其实陪你一齐经历」。

陈柏宇太太符晓薇关注宏福苑大火感悲痛：心情真的崩塌落嚟

歌手陈柏宇太太符晓薇（Leanne）今日（4日）在社交平台发文，提及近日大埔宏福苑五级火灾为广大市民带来沉重与悲痛的心情，直言「每当睇到（受灾人士）失去家人嘅文章，心情真的崩塌落嚟」，不敢想像近距离经历火灾的市民的伤痛有多大，「对于佢哋嘅失去同经历，我嘅帮助真系好微不足道」。她表示相信不少港人在事件发生后，情绪及生活都难免受影响，「记得睇咗几晚火灾消息，失眠训唔著，知道自己要停一停」，提醒大家要适时远离社交媒体及新闻，「比自己好好休息下」。

呼吁关注幼童情绪：小朋友其实陪你一齐经历

与此同时，她特别提到家中两个分别两岁及一岁的女儿Abigail及Audrey的反应，「家姐同疴住（Audrey）而家成日问我系咪fire」，让她意识到并非只有大人经历情绪问题，「小朋友其实陪你一齐经历」，呼吁各位成年人及家长多加关注小朋友的情绪，并恳请各位「唔好喺呢个伤痛嘅时候，利用道德名义情绪勒索所有人」，并决定分享两姊妹搞鬼相片：「系我唔开心嘅时候我都想睇到开心嘅事，请你哋将你哋觉得开心嘅事继续分享。」

帖文一出随即获得不少网民共鸣，有人留言表示「估唔到家姐同疴住都会问，我都唔敢睇咁多」、「好可爱，我同你谂嘅嘢完全一样，加油啊妈妈」；亦有网民感谢她的提醒，「你讲得好好」、「谢你俾我哋知道，呢一刻分享美好的事不是原罪，只要是真心的分享，无论什么都有他的意义。」

来源：leannefu_1027@Instagram

文：LW