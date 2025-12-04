Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜陈柏宇太太符晓薇感悲痛失眠 吁关注幼童情绪：小朋友其实陪你一齐经历

生活百科
更新时间：14:35 2025-12-04 HKT
发布时间：14:35 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，相信不少市民都对事件深感震惊及哀痛。歌手陈柏宇太太符晓薇（Leanne）日前在社交平台分享心情，坦言连续数晚追看火灾消息及新闻后失眠，「如果你都经历紧请你比（俾）自己好好休息吓」。与此同时，她提到家中两岁及一岁的女儿在事发后不时向她追问「系咪fire」，呼吁各位家长亦需多加关注幼童的情绪，「小朋友其实陪你一齐经历」。

陈柏宇太太符晓薇关注宏福苑大火感悲痛：心情真的崩塌落嚟

歌手陈柏宇太太符晓薇（Leanne）今日（4日）在社交平台发文，提及近日大埔宏福苑五级火灾为广大市民带来沉重与悲痛的心情，直言「每当睇到（受灾人士）失去家人嘅文章，心情真的崩塌落嚟」，不敢想像近距离经历火灾的市民的伤痛有多大，「对于佢哋嘅失去同经历，我嘅帮助真系好微不足道」。她表示相信不少港人在事件发生后，情绪及生活都难免受影响，「记得睇咗几晚火灾消息，失眠训唔著，知道自己要停一停」，提醒大家要适时远离社交媒体及新闻，「比自己好好休息下」。

呼吁关注幼童情绪：小朋友其实陪你一齐经历

与此同时，她特别提到家中两个分别两岁及一岁的女儿Abigail及Audrey的反应，「家姐同疴住（Audrey）而家成日问我系咪fire」，让她意识到并非只有大人经历情绪问题，「小朋友其实陪你一齐经历」，呼吁各位成年人及家长多加关注小朋友的情绪，并恳请各位「唔好喺呢个伤痛嘅时候，利用道德名义情绪勒索所有人」，并决定分享两姊妹搞鬼相片：「系我唔开心嘅时候我都想睇到开心嘅事，请你哋将你哋觉得开心嘅事继续分享。」

帖文一出随即获得不少网民共鸣，有人留言表示「估唔到家姐同疴住都会问，我都唔敢睇咁多」、「好可爱，我同你谂嘅嘢完全一样，加油啊妈妈」；亦有网民感谢她的提醒，「你讲得好好」、「谢你俾我哋知道，呢一刻分享美好的事不是原罪，只要是真心的分享，无论什么都有他的意义。」

来源：leannefu_1027@Instagram

文：LW

同场加映：大埔宏福苑五级火｜移澳大埔人失儿时旧识 办公室泪崩获HR一句安慰 网民：真系好有爱！

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
23小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
21小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
13小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
6小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
10小时前