工程师傅大爆客户「贪平」悭$10万手尾长！狠批用料/装修步骤求其+错漏百出 网民慨叹：贪平系有后果

各行各业都存在竞争性，包括工程装修公司，有公司提供优惠价格以吸引客户，务求接到更多工程生意。不过，有工程师傅于网上社交平台大爆曾有客户因「贪平」为悭$10万，导致餐厅装修「手尾长」，狠批原负责工程公司用料，甚至装修步骤求其及错漏百出，就连受客户所托执修的他亦怒轰，「呢单嘢系我见过最打靶嘅装修」。帖文引起网民热议，纷纷慨叹不少老板为悭钱而出事，直言：「贪平系有后果！」

餐厅装修工程以「风、火、水、电」为关键要素，分别代表通风、消防、排水及电力，进行装修时亦需符合法规要求，以免导致发生意外。不过，由于餐厅装修成本价格不菲，总有老板希望「悭得就悭」，于是选用报价更相宜的公司。但近日有工程师傅于网上大爆有客人「贪平」悭$10万导致手尾长，表示该名客户多次拜托他前往执修，事后更形容「呢单嘢系我见过最打靶嘅装修」。

楼主分享厨房抽气风柜「净系比5000风，部ep机（静电式除油烟机）比1匹，完全抽唔起」，整个厨房又热又大烟，就连风喉都满是「油屎」。他又指，原本负责的工程公司使用平价胶水喉料，「冷气class0保温都系贵几蚊一条啫，都走去用平料」；而冷气更不知为何安装在蒸餸区，直言「装咗=冇装，楼面热到36度」，部份插苏位「熔断同起火系基本」；隔油池方面，楼主表示本应使用一个90度曲及一个45度可落渠，「玩到3个90度曲塞埋」。

电力安排为重灾区

至于电力方面更是重灾区，电线用细一个码，热电需要独立电跟保险丝，「就一探两再拖苏底比收银」；线槽未有封洞，形容手掌般大的老鼠亦能走进配电箱。楼主表示配电箱根本不够电流让店舖安装大电流定频天花机，「一部4匹天花嘅电流已经够比3部单相3匹挂墙分体，执修几样嘢都$10几万」。

楼主后来再在留言区补充，本来安排另一位师傅跟进，惟对方见到「拧晒头唔理」，最后楼主亲自出马，形容情况甚为恶劣，「我第一次入去冇一个地方系唔热，走都走唔切」。电力方面正讨论重新处理，「我真系点都唔够胆点（掂）个fuse箱」。

网民慨叹：贪平系有后果

帖文引起网民热议，大多认为工程绝不能「悭钱」，除了随时引起意外，日后执修更是得不偿失，「好彩无事无干咪当赢，但十居其九都系要揾人翻执，最后嘅支出多过初初个报价」、「便宜莫贪！」、「贪平系有后果」。有网民慨叹客人当初为悭$10万，惟相信后来执修加上停业维修，认为价钱不止于此，楼主亦回复「净系风柜+ep机连入图都$16万」。

不少网友认为工程价钱不能悭，更提醒楼主不应答允执修，「我就一定唔会去执人手尾，你接咗手餐厅有咩事，就算唔关你事都一定入你数」、「执手尾远远辛苦过新单整嘅，比着我叫个客自己揾人搞掂佢」、「手尾梗系唔执啦，执完再有问题，就系你嘅问题，重新再做过就可以」，楼主后来补充最后工程都是全部重做，「执？我点知执完左边会唔会到右边爆镬」。

文:RY

资料及图片来源:Threads