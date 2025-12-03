Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工程师傅大爆客户「贪平」悭$10万手尾长！狠批用料/装修步骤求其+错漏百出 网民慨叹：贪平系有后果

生活百科
更新时间：18:12 2025-12-03 HKT
发布时间：18:12 2025-12-03 HKT

各行各业都存在竞争性，包括工程装修公司，有公司提供优惠价格以吸引客户，务求接到更多工程生意。不过，有工程师傅于网上社交平台大爆曾有客户因「贪平」为悭$10万，导致餐厅装修「手尾长」，狠批原负责工程公司用料，甚至装修步骤求其及错漏百出，就连受客户所托执修的他亦怒轰，「呢单嘢系我见过最打靶嘅装修」。帖文引起网民热议，纷纷慨叹不少老板为悭钱而出事，直言：「贪平系有后果！」

工程师傅大爆客户「贪平」悭$10万手尾长！狠批用料/装修步骤求其+错漏百出

餐厅装修工程以「风、火、水、电」为关键要素，分别代表通风、消防、排水及电力，进行装修时亦需符合法规要求，以免导致发生意外。不过，由于餐厅装修成本价格不菲，总有老板希望「悭得就悭」，于是选用报价更相宜的公司。但近日有工程师傅于网上大爆有客人「贪平」悭$10万导致手尾长，表示该名客户多次拜托他前往执修，事后更形容「呢单嘢系我见过最打靶嘅装修」。

楼主分享厨房抽气风柜「净系比5000风，部ep机（静电式除油烟机）比1匹，完全抽唔起」，整个厨房又热又大烟，就连风喉都满是「油屎」。他又指，原本负责的工程公司使用平价胶水喉料，「冷气class0保温都系贵几蚊一条啫，都走去用平料」；而冷气更不知为何安装在蒸餸区，直言「装咗=冇装，楼面热到36度」，部份插苏位「熔断同起火系基本」；隔油池方面，楼主表示本应使用一个90度曲及一个45度可落渠，「玩到3个90度曲塞埋」。

电力安排为重灾区

至于电力方面更是重灾区，电线用细一个码，热电需要独立电跟保险丝，「就一探两再拖苏底比收银」；线槽未有封洞，形容手掌般大的老鼠亦能走进配电箱。楼主表示配电箱根本不够电流让店舖安装大电流定频天花机，「一部4匹天花嘅电流已经够比3部单相3匹挂墙分体，执修几样嘢都$10几万」。

楼主后来再在留言区补充，本来安排另一位师傅跟进，惟对方见到「拧晒头唔理」，最后楼主亲自出马，形容情况甚为恶劣，「我第一次入去冇一个地方系唔热，走都走唔切」。电力方面正讨论重新处理，「我真系点都唔够胆点（掂）个fuse箱」。

网民慨叹：贪平系有后果

帖文引起网民热议，大多认为工程绝不能「悭钱」，除了随时引起意外，日后执修更是得不偿失，「好彩无事无干咪当赢，但十居其九都系要揾人翻执，最后嘅支出多过初初个报价」、「便宜莫贪！」、「贪平系有后果」。有网民慨叹客人当初为悭$10万，惟相信后来执修加上停业维修，认为价钱不止于此，楼主亦回复「净系风柜+ep机连入图都$16万」。

不少网友认为工程价钱不能悭，更提醒楼主不应答允执修，「我就一定唔会去执人手尾，你接咗手餐厅有咩事，就算唔关你事都一定入你数」、「执手尾远远辛苦过新单整嘅，比着我叫个客自己揾人搞掂佢」、「手尾梗系唔执啦，执完再有问题，就系你嘅问题，重新再做过就可以」，楼主后来补充最后工程都是全部重做，「执？我点知执完左边会唔会到右边爆镬」。

文:RY
资料及图片来源:Threads

延伸阅读：单亲港妈淘宝中伏 贪平买饭枱引床虱之患 小孩全身惨被虱咬 网民教1方法解决 不用找灭虫公司！

 

 

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 6消防装置承办商被捕
突发
25分钟前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
23小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
5小时前
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
5小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT