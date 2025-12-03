大埔宏福苑五级火｜移澳大埔人失儿时旧识 办公室泪崩获HR一句安慰 网民：真系好有爱！

大埔宏福苑五级火灾让无数居民痛失摰爱，社会上笼罩一片哀伤气氛，有不少身处海外的港人亦隔空关注事件。早前有移居澳洲的前大埔居民在社交平台发文，表示昨日（2日）是他在灾后首度回到办公室，本以为会因延误工作而被责备，岂料负责的人事部同事选择先问候他的情况，让他瞬间流泪不止，更慢慢听他分享心情，直言「平时觉得HR好烦，冇乜事都唔会揾佢，但呢一刻原来我都需要small talk」，不少网民叮嘱事主要好好照顾情绪，同时大赞事主就职的公司同事「好有爱！」

移澳大埔人宏福苑火灾失儿时旧识：𠮶种痛，系一开口欲言又止

有移居澳洲的前大埔居民在社交平台发文，指出今次火灾虽然未有直接影响他的家庭，但有从小认识的旧同学在事件中罹难，亦有朋友因此痛失家园，「𠮶种痛，系一开口欲言又止」。而在刚刚过去的星期一（2日），为他于火灾发生后首次返回办公室，「HR要我一返到去揾佢」，起初以为因耽误工作进度而被责怪，「我一入到去即刻道歉因为争佢嘢争咗几日都未俾佢」，岂料该位同事第一句竟是问候他的情况，让他的情绪瞬间崩溃。

HR同事暖心安慰：That's why we are here for you

对于悲剧发生，事主感到非常痛心，当时更因而泪流不止，「一路喊一路同佢say sorry，喺office喊好唔professional」，不过该位人事部同事却反过来对他说，「That's why we are here for you（这是我们在你的身边的原因）」。

他称当时该位同事极有耐性，著他慢慢讲，「佢都听到眼湿湿，听完净系讲咗句：Look after yourself, go outside and have a walk if you need a break. If you need to leave early, just let the front know.」让事主不禁感叹「澳洲人真系好钟意small talk，平时觉得HR好烦，冇乜事都唔会揾佢，但呢一刻原来我都需要small talk。」并表示之后会尽快提交延误的工作。

网民：好有爱嘅HR！

帖文引起不少移居海外港人共鸣，有移居海外的宏福苑居民留言表示，原定星期六离港，岂料发生火灾需要紧急延期，需立即向公司申请延长假期，获老板回复：「If you are in touch with him, please send us our best wishes and support for him and his families safety.」；有网民大赞公司处事相当人性化，「好有爱嘅HR，呢d位好体现到佢地human嘅一面」，同时叮嘱事主要好好照顾情绪，「It's okay to be not okay」。此外，有网民分享收到中学时代的澳洲籍老师传讯关心，直言「澳洲人真系好有爱！」

来源：hoyauontheside@Threads

文：LW