Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜移澳大埔人失儿时旧识 办公室泪崩获HR一句安慰 网民：真系好有爱！

生活百科
更新时间：16:56 2025-12-03 HKT
发布时间：16:56 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五级火灾让无数居民痛失摰爱，社会上笼罩一片哀伤气氛，有不少身处海外的港人亦隔空关注事件。早前有移居澳洲的前大埔居民在社交平台发文，表示昨日（2日）是他在灾后首度回到办公室，本以为会因延误工作而被责备，岂料负责的人事部同事选择先问候他的情况，让他瞬间流泪不止，更慢慢听他分享心情，直言「平时觉得HR好烦，冇乜事都唔会揾佢，但呢一刻原来我都需要small talk」，不少网民叮嘱事主要好好照顾情绪，同时大赞事主就职的公司同事「好有爱！」

移澳大埔人宏福苑火灾失儿时旧识：𠮶种痛，系一开口欲言又止

有移居澳洲的前大埔居民在社交平台发文，指出今次火灾虽然未有直接影响他的家庭，但有从小认识的旧同学在事件中罹难，亦有朋友因此痛失家园，「𠮶种痛，系一开口欲言又止」。而在刚刚过去的星期一（2日），为他于火灾发生后首次返回办公室，「HR要我一返到去揾佢」，起初以为因耽误工作进度而被责怪，「我一入到去即刻道歉因为争佢嘢争咗几日都未俾佢」，岂料该位同事第一句竟是问候他的情况，让他的情绪瞬间崩溃。

HR同事暖心安慰：That's why we are here for you

对于悲剧发生，事主感到非常痛心，当时更因而泪流不止，「一路喊一路同佢say sorry，喺office喊好唔professional」，不过该位人事部同事却反过来对他说，「That's why we are here for you（这是我们在你的身边的原因）」。

他称当时该位同事极有耐性，著他慢慢讲，「佢都听到眼湿湿，听完净系讲咗句：Look after yourself, go outside and have a walk if you need a break. If you need to leave early, just let the front know.」让事主不禁感叹「澳洲人真系好钟意small talk，平时觉得HR好烦，冇乜事都唔会揾佢，但呢一刻原来我都需要small talk。」并表示之后会尽快提交延误的工作。

网民：好有爱嘅HR！

帖文引起不少移居海外港人共鸣，有移居海外的宏福苑居民留言表示，原定星期六离港，岂料发生火灾需要紧急延期，需立即向公司申请延长假期，获老板回复：「If you are in touch with him, please send us our best wishes and support for him and his families safety.」；有网民大赞公司处事相当人性化，「好有爱嘅HR，呢d位好体现到佢地human嘅一面」，同时叮嘱事主要好好照顾情绪，「It's okay to be not okay」。此外，有网民分享收到中学时代的澳洲籍老师传讯关心，直言「澳洲人真系好有爱！」

来源：hoyauontheside@Threads

文：LW

同场加映：大埔宏福苑火灾后现温情 丧母男子烧衣纸悼念 获热心街坊暖心慰藉：他说不想独处

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 6消防装置承办商被捕
突发
25分钟前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
23小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
5小时前
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
5小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT