大埔宏福苑老夫妻失养老屋 获安置免费酒店包三餐＋送慰问卡 女儿感恩：佢哋乐观过我

生活百科
更新时间：16:21 2025-12-01 HKT
发布时间：16:21 2025-12-01 HKT

一场突如其来的灾难打破了大埔宏福苑居民的平静生活，除了造成逾百人死伤的悲剧外，更有数千名居民因此流离失所，急需临时住所。昨日（30日），一名网民于社交平台上分享父母的避难经历，所幸两老侥幸避过一劫，目前入住信和集团旗下酒店，并感受到意外的温暖，在灾难阴霾中带来丝丝人情光芒，引发网民广泛共鸣。

老夫妻宏福苑火灾后失养老屋 获安置免费酒店 每日包三餐兼送慰问卡 

两老侥幸避过一劫 信和集团酒店包食宿

事主在Threads上透露其父母为宏福苑的住户，所幸在火灾当日，母亲正在上班，而父亲则巧合地外出办事，「平时喺屋企瞓紧晏觉」，使两老在大火中得以平安无恙，侥幸避过一劫。现时，他们暂时获安置到信和集团提供的酒店。

在入住的短短两天内，酒店的各项安排让两老赞誉有加。事主引述父母的说法，指出酒店不仅提供早午晚三餐，每日更会送上问候礼包及慰问卡，卡上写著「诚挚问候，衷心祝福」。她形容，在这样艰难的时刻「觉得好温暖」，并表示原先十分担心父母失去「养老屋」会心情低落，但发现他们比自己还要乐观，认为只要人平安无事，后续事宜可慢慢处理。

 

网民：人无事先系世界冠军

这起火灾事件不仅带来了物质上的损失，更考验著社会的应变能力与人情温暖。信和集团旗下的黄金海岸、皇家太平洋及富丽敦海洋公园三间酒店，均为受灾居民提供了急需的庇护与关怀。许多网民对此表示赞赏，纷纷留言称赞信和集团为「良心企业」、「多谢信和及有参与帮忙的酒店为灾民解难」、「都有良心嘅集团，起码可以安顿咗三餐，酒店环境都叫做舒适啲，情绪慢慢平复，再想日后嘅安顿」。

同时，网民也鼓励事主及其父母「都要好好照顾自己身体同情绪，一步一步再build up返屋企，人在，家在，齐齐整整」，并表示「人无事先系世界冠军」、「最紧要人冇事，往后的事，香港人都会帮手」、「如果需要任何支援，千祈唔好收埋自己顶，揾人帮手解决」，体现了香港社会的互助精神。

 

资料来源：joanne.swy＠Threads

 

同场加映：大埔宏福苑火灾后现温情 丧母男子烧衣纸悼念 获热心街坊暖心慰藉：他说不想独处

