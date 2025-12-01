大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道

大埔宏福苑五级大火夺去无数市民的安身之所，无论是生理上抑或心理上而言，均备受前所未有的痛苦与创伤。火灾生还者李先生日前接受媒体采访，剖白惊险的逃生经历。日前，他在社交平台再度发文，指小时候被母亲扔掉心爱的玩具，至长大后慢慢一件件买回，惟大火将多年辛苦寻回的一切「再次灰飞烟灭」，而令他更痛心的是这次「失联的不只玩具」 ，还有与相处多年的邻居，「过年会等你派利是……从细睇到我大嘅乜生乜太」，慨叹「有啲嘢唔系买返就得」，让网民看完无不鼻酸。

李先生日前在社交平台群组再以长文抒发灾后心情，表示小时候会被妈妈以一句「大个仔唔玩玩具」逐一丢掉心爱的玩具，更曾偷偷蹲在垃圾筒旁与那些玩具道别，至长大后执著地从二手平台一件件买回，「以为当展示柜被重新填满，那个蹲在垃圾筒旁的孩子就能站起来」。惟一场大火，无情地将一切再次化为乌有。他写道：「这不是命运的玩笑，而是一个早已写好的寓言。我执著的，从来不是那些玩具本身。而是那个总在『失去』、却永远无法真正『寻回』的感觉。」

李先生痛心表示，今次大火「失联」的不只是放在装饰柜的模型与玩具，还有共同生活多年的邻居，「过年会等你派利是、喺走廊踢波撞到你铁闸而惊比（俾）你哋闹、从细睇到我大嘅乜生乜太……」，然而至今仍然无法得知「凶手是谁」，亦没有办法用交收方式寻回，哀叹「有时啲嘢唔系买返就得」。他又谓与邻居共同生活数十年，见证彼此成长，却竟「从未留下一张合照」而感到遗憾。

网民隔空送拥抱：孩子，多谢你平安

文章公开后触动无数宏福苑居民与网民心弦，有同为屋苑街坊留言：「讲出好多我地宏福人心声！希望一齐扶持走出伤痛！加油！」 不少网民亦「隔空」送上温暖的拥抱，「感谢您系呢个难过嘅时间，同大家分享内心嘅感受，等大家隔空比个拥抱你哋」、「很珍贵的自白！作为家长我感到获益良多，可以接受我给你一个隔空的拥抱吗？孩子，多谢你平安。」

有网民留言送上祝福，「先安顿好一切，之后先再慢慢添置返啲军备。你砌得佢地（哋）一次，一定再砌得返第二次」、「万般带不走，就只好带住回忆中嘅佢地（哋），重新向前行落去」、「加油呀！佢地（哋）会知道呀！」、「最紧要人无事，记忆系活响心里面既（嘅），加油！」

