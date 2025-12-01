大埔宏福苑五级火｜港人庇护中心帮忙反被治愈 神秘男士1举动惹哭义工 网民感谢：大埔人会记得！

大埔宏福苑突如其来的五级火灾，令到受影响居民瞬间失去所有，灾民同时面对家人离世与家园尽毁的双重打击，令人更难以承受。大火无情，人间有爱，火灾后连日来不同组织发起援助，政府开放多个临时庇护中心协助灾民。有热心港人前往帮忙期间反被遇到的人和事所治愈，一位神秘男士的举动更惹哭在场人士，令无数网民感谢楼主对灾民的付出，「大埔人会记得！」

港人庇护中心帮忙反被治愈 深受居民关怀/互助陪伴感动

大埔宏福苑一场大火令到受影响的居民流离失所，政府亦开放多个临时庇护中心，让灾民暂时有一个居身之所。庇护中心提供衣物、食物以及生活所需的物资，部份热心港人于现场帮忙，协助有需要人士，甚至于帮忙期间反被遇到的人和事所治愈。女事主观察到灾民情绪逐渐平伏，甚至会担心义工们未有用餐，「特登帮我同朋友留咗啲仲暖嘅食物，话见到我哋做咗成日都无抖过」。

女事主提到庇护中心内有一位经常独自休息的年轻男子，「唔出声，一系就爆喊」，她看到此情景亦感到心酸。女事主本想上前慰问一下，但见到已有两位人士前往安慰，「我无谓再要人勾起一次伤痛」，她表示如当事人看到帖文，「我当时真系好想俾个拥抱你」。女事主留意到不少庇护中心内不少老人家，甚至年轻人不知道可以申请各种基金，「好彩我问一问，佢哋系咁影低我电话啲资料，真系建议派传单俾老人家」。

神秘男士1举动惹哭义工

女事主表示灾民都很有礼貌且感恩，一位女士拜托她安排车手，「对话每句都有写谢谢」；她遇到一位居于未被波及大厦的宏福苑居民于离开前，以感谢及不舍的眼神对她说再见，「我永远都会记得」。最令女事主印象深刻的是一位男士走进庇护中心向灾民派发心意卡，他们打开才发现每封心意卡都放有$500，中心内一位女士追上前表示不能接收，「结果个男人话信得过佢，成袋心意卡俾晒佢，姨姨流住眼泪咁捉住我话好感动，感到人间有情」。

女事主后来补充该名男士操普通话及流利英语，他表示自己「本身有啲钱」，想亲身代自己的小朋友送上心意卡，而且走匀每个庇护中心派发。种种有心人士以及灾民贴心的举动都令女事主感动不已，「觉得痛苦嘅心反而被灾民治愈到」。

网民感谢：大埔人会记得！

对于女事主于庇护中心所经历的人和事，有网民形容赠送心意卡男士「大癫」，祝福他人生事事顺心，身体健康。有网民感谢女事主的付出，「希望每人付出一点嘅力量可以撑得住佢哋」、「感谢你为居民的付出，大埔人会记得的！」、「多谢你，知道佢哋情绪ok个心都舒服咗」。网友希望独身一人的年轻男子能够好好保重，「尽快走出阴霾，希望有人可以扶持吓佢」，担心失去一切的他连希望也失去。

有热心网民提醒女事主庇护中心时多提醒灾民，要提防可疑人士帮忙填写表格，「要揾信得过嘅机构和社工，好多坏人专揾长老落手，冒充灾民攞钱」、「记住提佢哋唔好乱咁信人填form」、「好多冇用社交媒体，可以嘅话，印喺纸派俾佢哋」。

文:RY

资料及图片来源:Threads