大埔宏福苑火灾后现温情 丧母男子烧衣纸悼念 获热心街坊暖心慰藉：他说不想独处

大埔宏福苑突如其来的火灾令受影响家庭瞬间失去一切，亲人离世与家园毁灭的双重打击，更令人难以承受。一名因火灾痛失母亲的男子独自昨日在街头徘徊，巧遇正准备收档的热心市民母女，获邀一起烧衣纸并聊天，这份突如其来的温情，感动了无数网民。

大埔宏福苑男子火灾丧母 烧衣纸悼念获热心街坊暖心慰藉

昨日（29日），一名网民在社交平台发帖指母亲在准备收档烧衣纸时，一名男子上前问「可否一起烧」，并坦言他的母亲在日前的火灾中离世，不想一个人独处面对悲伤，因而选择在街道上四处游荡，感觉「时间好过点」。

这对母女见男子神情落寞，便邀请他留下来一起烧衣纸并留下聊天，希望可以借此舒解他的情绪，「虽然不知道可以聊什么可以舒解，或者根本就没办法突然好起来，但希望他回去可以睡得著」。临别前，母亲想带他去买点心，他却坚持不肯接受请客，反而主动买点心回赠母女，让网民十分感动。

网民：陪伴就会让人有力气

这则暖心故事在网络上迅速传播，引起热烈回响。许多网民纷纷留言，对发文的母女表达感谢与赞扬，认为她们的善良令动容，让人看见人性的光辉，并祝福「善良嘅人一生平安」。不少人指出，「聆听也是好好的帮忙」、「有时只是陪伴就会让人有力气」。更有网民表示，若有机会再见到该男子，希望能代为送上祝福，鼓励他「加油」。

资料来源：wongwingyan