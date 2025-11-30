大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单

大埔宏福苑五级火灾令社会笼罩悲伤，无数家庭一夜间失去家园与珍藏回忆。就在灾民最无助之际，一位网民发起了暖心行动，为宏福苑一名小女孩寻找因火灾而失去的米妮公仔，有居住在日本的网民更跨越两地网络，在二手平台为她买下一款已停产的公仔，展现了香港社会的互助精神。

大埔宏福苑女童火灾痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单

网上发帖寻物 盼重获珍贵公仔

大埔宏福苑于早前发生严重火灾，导致多户居民蒙受重大损失。在灾难的阴霾下，有网民在社交平台上分享了一段感人经历，试图为一名受灾小女孩寻回其珍贵的童年玩伴。据该名热心网民描述，一位宏福苑的家长提到其女儿在火灾中失去了一只期间限定售卖的米妮公仔，并指这只公仔当年是「揾匀全世界，网购自台湾嘅唯一一只」，早已停产，对小女孩意义非凡。

帖主在得知此事后，主动提出「想买返只米妮公仔畀小朋友」，但家长表示寻找困难。为此，他向家长索取了公仔的旧照，并在网络上发起了寻物帖文，希望借助网民的力量，为小女孩找回失去的公仔。

居日港人见二手平台有卖即落单

帖文一出，不少网民一同在网络协助寻找有售卖公仔的地方。有居日港人于日本二手买卖平台上，找到款式相同的公仔，并在看到「on-sale」的状态便立刻付款，「我local买好方便，胆粗粗入咗手先，到咗香港再夹下点样交收」，盼望能尽快交至小女孩手中。此外，许多网民亦主动留言表示可以帮忙从日本带回香港交收。

帖主随即留言感谢网民，「多谢大家嘅帮忙，希望到时公仔畀到阿女手上，佢会开心返少少」，并坦言其实他与小女孩的母亲亦担心她收到公仔后会勾起一些不好的回忆，「其实我哋都唔肯定囡囡收到会系点样嘅心情」，但他们深知，对于小女孩而言，「最唔开心系冇咗两只公仔同埋由细到大玩嘅公园冇咗」。目前，除了成功寻回的「米妮公仔」，帖主也正积极为小女孩寻找另一只失去的公仔。

资料来源：kityicat＠Threads