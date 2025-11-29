Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜善用PayMe折扣券捐款予灾民！实测简单2步成功 网民︰身边唔少人都有张

生活百科
更新时间：16:00 2025-11-29 HKT
发布时间：16:00 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级火至今造成严重伤亡，千多户居民痛失痛失至亲及家园，全城深感悲痛。不少香港市民都循各个途径捐款，希望能为灾民伸出援手。而日前就有网民发现电子钱包PayMe内的折扣券，作为扣减捐款之用，不妨好好善用这张优惠券，尽一分绵力助灾民渡过难关。

网民发现PayMe优惠券可用作捐款！简单2步即完成

有网民日前于社交平台发文分享，表示在手机应用程式PayMe中，「无端端发现有一张30号到期嘅券」，而这张面值为$10的优惠券令他感到意外。由于他早前曾向仁济医院捐款以支援大埔宏福苑火灾灾民，他便决定「用埋张券直接捐埋佢」，并上载图片证明自己成功将这$10款项支付给仁济医院，展现了将意外优惠转化为社会贡献的巧思。

 

感谢事主分享 网民︰身边唔少人发觉都有张

帖文一出迅速引发网民热议，不少人纷纷留言表示支持及感谢分享，如「推，有用post」、「多谢提醒，已捐」等；更有网民惊讶地发现自己亦有同样的优惠券，称「真系有，已经捐咗出去了」，并指出「身边有唔少人都发觉系有一张」。

有部分人甚至建议「如果啲coupons能够有多个无条件捐出嘅option咁就perfect喇」，认为此举能让更多人行善更方便。同时，也有网民提醒其他人「可以check吓有冇，因为佢个到期日好快就到」，面值大多为$8或$10，并呼吁及时利用折扣券。

简单扣减优惠券捐款方法︰

  1. 打开手机App PayMe，于「我的帐户」＞「我的奖赏」中，查看有否这张优惠券
  2. 如有的话，于PayMe首页查看「捐款呼吁 齐心支援大埔受灾居民」，拣选想捐款的机构后，输入捐款金额，系统会自动扣减优惠券的面值

 

延伸阅读︰大埔宏福苑五级火｜小店发起收集物资「一呼百应」！数百人街头连夜帮手 老板娘哽咽感谢︰街坊好有爱！

