大埔宏福苑五级火｜热心港人自发捐赠婴儿用品 遭非灾民「混水摸鱼」领走物资 网民怒斥：咁样做真系有报应

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，近五千住户顿时痛失家园。事件发生后，大批热心市民自发捐赠各类物资，盼望帮助受影响灾民渡过难关。不过，有港人在社交平台上发文，指昨日（27日）自发捐赠婴儿用品，期间竟有人趁乱冒充受火警影响的住户，意图「悭钱」免费冒领物资，让她怒轰：「你哋好唔好意思呀？」帖文引起网民热议，大批网民怒斥冒领者「趁火打劫」，直言「咁样做真系有报应！」即看下文了解详情。

热心港人自发捐赠婴儿用品 遭非灾民「混水摸鱼」领走物资

昨日（27日），有怀孕港人在Threads发文，表示愿意捐出奶粉、婴儿衣物、湿纸巾、棉巾等用品，并承诺会安排直接送到有需要的灾民手上，「原本储起俾未出世的孖宝用，但妳哋现在比我更加有需要」。但是，竟然有人假扮大埔宏福苑灾民，意图免费领取物资，「竟然有啲厚颜无耻嘅家长扮宏福苑灾民混水摸鱼，后来发现其实系住屯门，并唔系灾民！」

事主今日再次在Threads发帖，指有人假扮灾民联络她，甚至指定要求某牌子奶粉，理由是「话俾bb转奶粉」；甚至有「身光颈靓睇落仲有钱过我（楼主）」的人自称是低收入人士，表示「啱啱生咗所以想悭钱要物资」。如此无耻行径让楼主忍不住怒轰：「你哋好唔好意思呀？点做人父母？点样身教？」楼主补充，后来已将所有婴儿用品转交大埔区的正式物资站，由义工统一派发给有需要人士，并提醒其他捐赠者需要提高警觉，提防受骗，「大家收到pm声称话需要钱或全新有指定牌子物资嘅时候都要提高警觉。」

网民怒斥：咁样做真系有报应

帖文引起网民热议，大批网民怒斥冒领者「趁火打劫」，「呢啲业迟早会报返喺佢身上，食几多着几多整定，宜家拎多咗，将来一定要还」、「点解可以咁XX，人哋冇咗屋企冇咗屋企人极度需要帮助，咁样做真系有报应，最怕报喺仔女身上咋」、「撞鬼啰，咁折堕，趁火打劫呢啲系」、「放心，呢啲人会俾天收同晚年好折堕」、「人在做天在看，贪心趁火打劫注定不会发达。」

也有网民提出建议，避免同类事件再发生，「叫𠮶啲人喺顺丰App揾张旧运单，或者旧email。水电煤揾个地址证明send 过嚟，加身分证遮号码先啦」、「仲要为人父母！无住址单唔好比！ 虽然系困难时期，但都唔可以放任骗徒！」、「同埋唔该用个一直用紧嘅Threads、Instagram、FB account求助，新account就要极小心。」

图片及资料来源：Threads@half_blood_twin

文：Y