「ViuTV一姐」陈俞希大埔义助送物资 2事见证港人温暖 陌生人临别寄语：下次香港有需要就会再见

更新时间：14:57 2025-11-28 HKT
发布时间：14:57 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，社会各界纷纷伸出援手，向受影响居民提供物质及心灵上的支援。除了捐款、赠送物资，有大批市民更亲身前往大埔做义工，而「ViuTV一姐」陈俞希亦是其中之一，事后她在社交平台分享期间的经历及感受，除了与多位互不相识的市民合作运送物资，在路上亦偶遇学生自发到场送物资，直言「侧边听到已经眼湿湿」，令她大受触动。

「ViuTV一姐」陈俞希大埔义助灾民送物资 2事见证港人温暖

艺人陈俞希（Hailey）日前在社交平台分享前往大埔做义工的经历，她指当日原先与动物义工一同行动，由于发现人手颇充足，于是四处寻找需要帮忙的地方。后来，她辗转跟著一群陌生人将物资搬运到过渡房屋，一行人更在登上义载车辆后才正式互相介绍自己，「发现原来坐喺车入边嘅人，大家都系互不相识，自发嚟帮忙」。

后来，Hailey在途中遇到几名学生提著数抽卫生纸到庇护中心，有义工问他们从甚么渠道得知中心需要物资，学生们表示「我哋系自己自发嚟㗎」，直言仅是在旁听到已「眼湿湿」，相当感动。

及后在现场点算物资时，Hailey形容现场有人不安流泪，也有人向她分享毛孩成功获救的喜悦；有人指向灾场「呢度就系我屋企啦」，慨叹自己无能力安慰灾民，「只系俾咗一个好好嘅拥抱对方。」

与陌生人临别寄语：下次香港有需要就会再见

Hailey表示在回程途中才能慢慢抒发情绪，「喺现场行过𠮶种无力感都会重到， 根本唞不到气，真心佩服每一位系（喺）现场无私付出嘅救护同埋消防人员」。最后她与一众义工道别，虽然众人素未谋面，但有人仍坚信港人的团结精神，表示「下次香港有需要我哋嘅时候就会再见㗎啦」，更是令她大为触动。

帖文吸引不少网民留言支持，并感谢她为灾民出一分力，「多谢你身体力行帮忙」、「我爱ViuTV一姐！」有人则感叹：「可唔可以下次大家聚埋一齐嘅时候，唔系天灾亦唔系人祸呀？可唔可以系开开心心地团结埋一齐？」 此外，有网民形容与陌生义工道别时的寄语有电影《复仇者联盟》味道：「大家都系『无名英雄』」。

来源：haileyc@Threads、Instagram

文：LW

同场加映：大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄

