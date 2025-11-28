Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱灾民父母一生不贪资助 「过唔到自己个关」拒领义工饭盒 女儿冀明白︰互相惠泽系福气

更新时间：13:40 2025-11-28 HKT
发布时间：13:40 2025-11-28 HKT

习惯自力更生的人往往不轻易接受他人帮助，然而，一场突如其来的灾难，却让这些人重新审视「接受帮助」的意义。大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，导致逾千名居民家园尽毁，无家可归。许多热心街坊纷纷自发收集应急物资，齐心协助灾民，展现了社会守望相助的精神。日前有位女生在社交平台发文，细述为灾民父母领物资的经历，由最初的挣扎到最终接受援助，明白到「互相惠泽都是一种福气」，引起网民热烈回应与支持。

宏福苑灾民父母一生不贪津贴 父︰冇谂过一夜之间烧成咁

日前有位女网民在社交平台Threads上发文，细述与父母「人生第一次成为灾民」及奔波找物资的经历。她指自己已外嫁及搬走，严格来说父母才属真正灾民。她描述父母是「比较内敛，好有自己想法」，从小教导她们要自给自足，「啲咩政府津贴，就算佢哋有资格都唔会申请，成日话留俾有需要嘅人」。

然而，当她亲眼看到两老「望住个火海…每一蚊都系自己努力用血汗去赚去建立嘅家变成全黑色」，父亲更说出一句「冇谂过屋企可以一夜之间烧成咁」时，事主形容自己非常心痛。

为了两老，事主当日走匀全大埔找不同物资，而习惯了「靠自己」的她，东奔西走由那打素医院走到大埔墟，沿途更「一路行一路行喊…眼泪系咁滴」，感到「真系好攰，好攰好攰好攰」。幸而她在途中遇到位好医生，得以领到糖尿药物，才发现「原来肯俾人帮真系舒服好多」。

 

母亲因「过唔到自己个关」拒领饭盒 事主︰互相惠泽都系一种福气

她续指，尽管经济上并非没能力，能够负担父母住酒店或租屋，但站在物资站前，她竟「冇灵魂咁走埋去攞咗两卷厕纸」。而义工们知道她们住在宏新阁，更「执咗好多物资俾我」。最后她强忍泪水与母亲会合，却发现母亲因「过唔到自己个关」拒领义工分发的饭盒」，而「好晕，好肚饿」。

事主感慨表示，「有时唔可以判断老人家嘅思想」，只能苦劝她这些物资是大家想为这件事出一分力而预备的，「身为灾民用上佢哋嘅资源，先至唔会辜负佢哋嘅力气同埋目的」，而今日的事件更令她明白到，「呢个系互相惠泽嘅福气，并唔系因为我哋要被可怜」。

 

网民鼓励事主「接受俾人帮」︰也是一种爱同福份

帖子一出后迅速在网上引起广泛回响，许多网民纷纷留言表达关心与支持。有网民指出，这种互助并非「帮助」，「系善用资源同重新分配资源」，强调「每个人都可能有幸同不幸嘅时候，社会系有义务同责任做资源整合」。

不少人更鼓励事主及其他灾民要「接受俾人帮」，认为「允许自己接受帮助，也是一种爱同福份」，而且「香港人帮香港人系好有爱」，呼吁「有需要记得同人讲，全香港人都会撑」，给予灾民精神上暖心的慰藉。
 

资料来源︰Threads

