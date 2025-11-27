Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜敍福楼CEO黄杰龙发帖关心逾千名员工 获网民赞「好老板」：好人一世好福报

更新时间：16:50 2025-11-27 HKT
发布时间：16:50 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑昨日（26日）发生五级火，火势从宏昌阁外墙棚架开始迅速蔓延，造成严重死伤，全城陷入哀痛。同日晚上，敍福楼集团CEO黄杰龙在社交平台上，透露已即时关心集团旗下员工是否有受火灾影响，协助他们渡过难关，并呼吁各界雇主响应，获网民大赞「好老板」。

黄杰龙FB关心受大埔宏福苑五级火影响员工 获赞「好老板」

即时安排公司人事部查询逾千员工 黄杰龙：自己能力范围内能做的

黄杰龙昨日于个人Facebook专页上发帖，表达作为普通市民的无力感，「作为渺小的个人，能做的就是在自己能力范围内看看有冇能做的」，同时透露已即时行动，安排公司人事部去查询集团旗下所有的餐厅员工资料，看看有没有同事住在起火的宏福苑，以尽快提供合适的支援。

呼吁各界雇主响应

此外，黄杰龙又呼吁其他雇主可以采取相同做法，帮助自己的员工，并表示「除此之外，就系祈祷及祝福了」。帖文迅速获得数千个赞好及转发，网民纷纷留言赞赏「希望香港多啲好似你咁嘅老细」、「好人一世好福报」、「你呢啲真系好老板，我都未见自己公司有人出嚟问有无同事需要协助」。

同时，亦有网民感叹现实落差，指「喺Threads见到有员工屋企著晒火，个老板都唔俾佢放工返屋企呀」，更有人呼吁「希望多些老板响应」。不少网民亦提到已有小店自发派发食物予受影响居民。

 

资料来源：黄杰龙 Simon - 穷富翁 好人好事

 

