港铁奇遇！内地女获神秘阿婆因1事强塞$500现金 网民：没想到港人这么热心肠

生活百科
更新时间：18:03 2025-11-29 HKT
发布时间：18:03 2025-11-29 HKT

香港社会常被形容为生活节奏急促、人情味淡薄，然而，一名内地女子近日在香港中环地铁站的亲身经历，却展现了截然不同的一面。她在身体不适时获得一位素未谋面的婆婆及多名路人热心帮助，事后更被婆婆强行塞下500元港币，令她大为感动。

内地女港铁内晕眩 获神秘婆婆救助

一名内地女子近日在香港获得一位素未谋面的婆婆帮助，更被强行塞下500元港币，令她大为感动。(AI生成图片)

一名内地女网民在社交平台「小红书」上发文，希望寻找一位曾在她危难时伸出援手、「塞我500的陌生人」，并分享了这段温暖的经历，打破了不少人对香港人「冷漠」的刻板印象。据事主忆述，事发当日下午，她在中环地铁站内「因为情绪激动导致腿软倒在地上抖动呼吸不畅」。正当她无助之际，一位穿著蓝色衣服的婆婆立即上前搀扶，温柔地「一直抚摸我背部和胸口的地方，给我喝水」。

与此同时，多名路人上前关心询问。婆婆坚持陪著她接近一小时，更主动提出要为她支付医药费。事主身体好转后，阿婆仍不放心，坚持带她去寻找药店，可惜第一家药店的医师已经下班，二人再转往另一家药店。虽然医师表示事主并无大碍，但婆婆突然将500元港币塞到事主的手中，并对她说「好开心你们来香港玩的，让你去吃一点东西」。事主多次推却，但阿婆将钱塞给她后便「飞快跑了」，看著她「踉跄跄的跑的飞快」的背影，事主不禁感动得「想要大哭」。

感激港人并从此改观 「香港再会」

这一经历让该名内地女子对香港的印象大为改观。她坦言，来港前曾听闻「香港人很冷漠会看不起大陆人，但来到这里我发现大部分人并不是这样的」。她认为，这次经历让她看到许多像那位阿婆一样的「好心人」。对于该笔意外收获的500元，她表示不知如何处理，但这份善意将「永远在我心里烙下一笔」。

事件在网上引起热烈回响，不少网民都被婆婆的行为深深感动。许多留言都表示香港其实充满人情味，「香港就是超级多好人啊！」、「香港有些老人真的特别好」。亦有许多网民分享自己曾在香港受过陌生人帮助的类似经历，例如有旅客在搭乘小巴时不够零钱，有陌生乘客主动代为支付；也有人在地铁上遇到不友善的目光时，有阿姨挺身而出喝止。这些分享都印证了香港温暖的一面，有网民总结道：「没想到港人这么热心肠」。


资料来源：小红书

