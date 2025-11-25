Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人大赞屯门为「最好住地区」！衣食住行+娱乐设施一应俱全 网民1点神反驳：配套几好都无用

生活百科
更新时间：17:20 2025-11-25 HKT
发布时间：17:20 2025-11-25 HKT

「香港哪一区最好住？」一类话题不时引起港人讨论，近日有网民在网上讨论区发文，指屯门是「最好住地区」，除了各类衣食住行店舖一应俱全外，还有不同的娱乐设施、公共基建，加上交通方便，表示「有时觉得住屯门都几好，几方便」。帖文引起网民热议，惟大部分网民都不认同楼主所言，更有网民以1点反驳，直言「配套几好都无用。」即看下文了解详情。

港人大赞屯门为「最好住地区」！衣食住行+娱乐设施一应俱全

近日，有网民在LIHKG讨论区以「屯门区系成为最好住之一」为题发文，大赞屯门为「最好住地区」，「有时觉得住屯门都几好，几方便！」楼主在帖文中表示，屯门有许多日本连锁店舖、餐厅、小食店，「要日本嘢有Donki（DON DON DONKI）、GUUniqlo松本清MujiNamco鸟贵族牛角、一个地方两间寿司郎；要食宵夜有龙门居同红桥；要饮嘢有Comebuytea、再睡五分钟天仁茗茶。」此外，要添购生活用品也十分方便，「要超市又有一田Aeon、玛莎、taste。」

除了上述连锁店舖、餐饮及超市，楼主认为屯门的娱乐设施亦一应俱全，有4间戏院、沙滩、屯门公园、马场、哥尔夫球场、泳池、草地滚球场及射箭场；公共基建设施充足，「有婚姻注册处；有幼稚园、小学、中学、大学；有公立医院（屯门医院）。」而屯门的地理位置具有优势，对于经常往返内地或机场的人来说，更是相当便利，「又近机场，20分钟就到深圳，放假一定有嘢玩。」

网民1点神反驳：配套几好都无用

帖文引起网民热议，惟大部分网民认为受限于交通问题，屯门区即使「配套几好都无用」，「乜都好，缺点系交通，出市区每次都要一个钟或以上，住得牛屎地无咩事都唔想出油尖旺」、「退休ok，打工除非返晏或住在附近，（否则）一条屯公都唔算好住啦」、「除左日日返工收工时间塞大车，无咩唔好」、「返工放工3粒钟巴士」、「打几个大佬，华都30桥、屯公、汀九、西隧。」

图片及资料来源：LIHKG讨论区文化葫芦民政事务总署

文：Y

延伸阅读：元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？

