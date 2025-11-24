自提点老板大呻无钱赚！日搬100件货「白做」 4大行业困境吓窒网民：以为好好赚

近年网购盛行，不少人为节省运费而选择使用自取点服务，令相关店舖愈开愈多。然而，近日有自取点老板在网上发文，指因货量未达理想，决定于租约期满后结业，并大叹经营自提点4大困境，「首次创业以失败告终」。该帖文引来网民热议，不少网民慨叹「做自取点其实即系做仓务」。

自提点预告结业 老板大呻行业困境

一名自提点老板近日在社交平台 Threads 上分享其经营网购自取点的困难，并贴出店舖的结业通知。由事主上载的店内照片可见，货架上堆满了等待领取的包裹，看似生意不俗，惟其张贴的结业通知中却写道：「基于货量难达理想（要比依家多三倍）」，预计在2026年2月租约期满后结束营业，并坦言「本人首次创业以失败告终」。

事主在帖文中进一步解释，他计算过，「一天至少要有三百件，这店才算赚钱」，但现时「平均只有一百件一天左右」，经营状况与理想相距甚远。他形容这门生意有4大问题：「单价不高，货量不足，占时极长，还是体力劳动」，认为「其实是没理由开下去的」。他直言继续经营只是「很浪费时间。很累」，故决定「赶紧关了为宜」。

网民热议：做唔掂系正常

帖文引起网民热烈讨论，有网民指出自取点行业竞争激烈，利润微薄，「表面睇仲以为好好赚」、「好似得$2.5-$3一件」。亦有网民认为，随著网购平台提供更多送货上门服务以及24小时运作的自提柜，自取点的优势已大不如前，「做唔掂系正常，我加多少少就送上门，洗乜去舖头排队/自己慢慢揾」、「最近好似多咗自提点唔做，我平时拎开果间都结业」。更有留言指出，不少自取点的营业时间未能配合上班族，「返工前佢又未开门，放工返嚟又闩门」。

部份网民则形容，自提点本身的业务性质，与做「仓务」类同，「任何人都可以开到店同做到，所以一定系出好低价」，并认为做自提点需要的体力劳动太大，「做义工苦力，仲可能会伤腰，早执早著」。

