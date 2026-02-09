团年饭10大禁忌习俗做节必睇！团年饭几时食？附10大团年饭必备菜式 发菜蚝豉盼发财好市

团年饭禁忌习俗｜今年2月17日便是农历新年大年初一，传统过年都有不同习俗要遵守，以求一个好意头。团年饭是华人社会其中一个非常重视的日子，原来吃团年饭前要拜神，吃饭时更必做一件事？为避免犯禁，祈求来年可以一切顺利，年年有余，还有添福添寿的好意头，即睇团年饭6大习俗与4大禁忌，即睇下文了解更多！

团年饭全年重要的家庭活动之一，按传统来说，吃团年饭的日子是在农历历法最后一天，即年三十除夕夜，故此亦有「年夜饭」之称。由于今年农历历法没有年三十，故此今年农历年廿九即新历2月16日便是团年饭的日子，相信大部分家庭都会选择在这天与家人团聚吃团年饭。团年饭是家人团聚日子，吃饭前后其实也有不同的传统习俗，包括饭前拜祭神明、向祖先上香，准备丰富的菜肴，而且一定要「添饭」祈求幸福、长寿。长辈会于团年饭后向后辈派「压岁钱」，象征财源滚滚，一切顺利。

团年饭6大习俗：

团聚家庭：团年饭是重要的家庭活动，家中齐聚一起，共同庆祝新一年到来，象征团圆及和谐 团年饭之前进行拜神仪式：传统吃团年饭之前会先拜神，以表示对神明和祖先的敬意。拜神仪式包括向菩萨上香、拜地主，分别对五方土地龙神进行拜祭，最后则是上香拜祖先 享用特殊菜肴：团年饭的菜单大多含有特殊意义的菜式，每一道菜都有象征的寓意，由于一家人准备除旧迎新，这晚的饭菜都会特别丰富 团年饭后派利是（压岁钱）：传统而言，长辈会于团年饭后向后辈派发压岁钱，压岁钱从年三十晚放至年初一，象征新一年财源滚滚、一切顺利 团年饭应该多准备米饭：团年饭会比平时多煮饭，象征新一年家中的米缸不会空虚，会「年年有余」，当晚添饭也有「添福添寿」的寓意，为家人祈求幸福和长寿 舞龙舞狮表演：某些地区，舞龙舞狮表演是团年饭的一部份，以驱邪避祸，为家庭带来好运

很多节日其实都有不同的传统禁忌，提醒后人避免犯禁，影响他们来年运势。与家人享受团年饭这一晚，除了要避免谈及不吉利、不幸或是疾病的话题，更要避免吵闹或争论，不要破坏喜庆节日的气氛。

团年饭4大禁忌：

不要使用破碗或碟：使用破烂碗碟是不吉利的兆头，要小心谨慎使用餐具 不要提及不吉利话题：团年饭期间，要避免谈及不幸、疾病及其他不吉利话题，保持节日氛围 不要使用铁器：传统上，不建议在团年饭之中，使用刀子或其他铁器，以免带来不祥之兆 不要争论争吵：团年饭期间保持节日家庭和乐融融的气氛，家人之间不要吵闹或争论，以免破坏和气

团年饭10大必备菜式！有鱼寓意年年有余、发菜蚝豉盼发财好市

家人每逢团年饭都会准备丰富菜肴，大家于岁晚吃一顿大餐，饱足地准备过新年。华人讲究「好意头」，团年饭也有不同必备餸菜，例如过时过节必吃的「鸡」；吃「鱼」代表年年有余，大家注意不要把鱼都吃光，吃剩才符合「有余」的好意头。除了鱼、鸡之外，与「吉利」、「富足」谐音的猪脷、腐竹也是团年饭必有的餸菜，至于过年必备「发菜蚝豉」亦于团年饭桌上常见，象征「发财好市」，寓意新一年生意财源滚滚，大家发财；当然不少得盆菜，代表盆满钵满！通常团年饭过后，家人都会准备汤圆，寓意大家来年可以继续团圆整齐。

团年饭必备好意头餸菜：

大鱼：鱼有「年年有余」的寓意，在华人地区都是团年饭必备菜式，而且不把鱼都吃光，更符合有余的意思 虾子：虾与笑声「哈」是谐音，所以是团年饭必备菜式，希望一家人在新一年可以每日都哈哈大笑 鸡只：华人社会过时过节喜欢吃鸡，所以团年饭都少不了鸡肉料理，而且多以全鸡象征圆满、新春大吉 猪脷：猪脷即是猪舌头，由于「脷」与「利」同音，多以猪脷搭配其他象征开运发财的食材如蚝豉、发菜一同料理 猪手：猪手取其「横财就手」的寓意，亦是团年饭菜式中常见食材，菜式多为焖猪手、南乳炆猪手、卤元蹄等料理 发菜蚝豉：由于发菜蚝豉与「发财好市」音近，成为经典团年饭及新年期间的菜式，菜式亦会加入外形如金币的冬菇一同焖煮，祈求新一年财运亨通 年糕、萝卜糕：年糕与萝卜糕寓意步步高升，象征事业、学业有更高成就 盆菜：盆菜源自于新界围村的传统菜肴，将多种食材如猪皮、鸭掌、大虾、鸡等铺排于大盆，由上而下放名贵至普通的食材，盆底多为容易吸收汤汁的材料，如猪皮、萝卜等。团年饭吃盆菜除了有全家团圆的意思之外，亦寓意大家来年赚得盆满钵满 腐竹：腐竹与「富足」读音相似，为取好意头，亦成为团年饭不可或缺的食材 桔子：桔子读音与吉利、吉祥的「吉」同音，团年饭后吃桔子也是好选择，过年时送礼大家亦会配上一对桔子寓意吉利

