李建文 - AI时代的教育使命 提升语言能力与数码素养｜墙角寒梅

近年，人工智能（AI）的发展一日千里。从搜寻资料、整理资讯、翻译语言，到协助写作、编程及创意设计，AI已逐渐融入我们的学习、工作和生活。过去大家谈论AI，或许仍带着一点陌生与疑虑；今天，社会已越来越接受AI所带来的便利，并开始思考如何与AI同行，而不是被AI取代。然而，AI越普及，越提醒我们一个重要事实：真正重要的，不是「会不会用AI」，而是「懂不懂得学习」。

善用AI为学习伙伴

NVIDIA创办人黄仁勋曾提到，在AI高速发展的时代，语言能力将变得越来越重要。（法新社图片）

NVIDIA创办人黄仁勋曾提到，在AI高速发展的时代，语言能力将变得越来越重要。过去，人们通过语言与人沟通；今天，更需要通过语言与AI协作。无论是提出问题、表达需求，还是分析资讯、验证答案，都需要清晰而准确的语言能力。能否提出一个好的问题，往往比得到一个现成的答案更加重要。

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这正是香港教育一直以来的优势。香港重视「两文三语」的培养，让学生掌握中英文读写能力，以及粤语、普通话和英语的沟通能力。在AI时代，这项优势不但没有减弱，反而变得更加重要。当学生能运用不同语言接触世界、阅读不同文化的资讯，并善用AI工具进行整理、比较与思考，他们的学习视野将更加广阔，未来的竞争力亦会更强。

当然，AI不能代替思考，更不能取代品格。科技可以提供资讯，却不能代替判断；可以生成内容，却不能代替创意；可以提升效率，却不能代替责任感与同理心。因此，教育的使命并非只是教学生使用AI，而是培养他们懂得思考、敢于提问、勇于创新，以及负责任地运用科技。

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作为学校，更应积极为学生创造多元的学习经历，通过阅读、STEAM教育、跨学科活动、语文学习及国际交流等不同平台，让学生建立扎实的知识基础，提升语言能力与数码素养，并学会善用AI作为学习伙伴，而非学习的替代品。

未来世界唯一不变的，就是持续改变。今天学会的知识，明天可能已经更新；今天熟悉的科技，数年后亦可能被新的技术取代。因此，真正陪伴学生一生的，不是一项工具，而是持续学习的能力。

AI改变的是工具，教育塑造的是人才。当学生拥有良好的语言能力、独立思考能力，以及终身学习的态度，即使在任何时代、任何科技浪潮之中，都能找到属于自己的位置，勇敢迎接未来的每一个挑战。

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撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈善用AI，更要学会学习〉

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