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林溢欣 - 薪火相传｜中新学林

知识转移
更新时间：12:00 2026-08-05 HKT
发布时间：12:00 2026-08-05 HKT

早前台风袭港，差点让一年一度的5**、5*同学会要择日再办。学术团队花了很多心血作事前准备，我妈还亲自封利是，早早将20多万的奖学金捆扎办妥。忐忑了数天，庆幸中午改挂3号风球，活动延迟，但依然能够顺利举行。今年有18个状元是我学生，聚会上与很多报读网课的状元见面，固然欣喜，但短短3小时，却有很多不同学生的身影、故事值得记录。

不同身影 不同故事

每年的优异生聚会星光熠熠，是中文学界的盛事，但我不会和你们多说个中的细节，反之，我希望你们以此为目标，有天我们约定在聚会相见，你靠自己去感受去书写，然后走到我面前，对我说属于你自己的故事。（图片来自林溢欣FB）
每年的优异生聚会星光熠熠，是中文学界的盛事，但我不会和你们多说个中的细节，反之，我希望你们以此为目标，有天我们约定在聚会相见，你靠自己去感受去书写，然后走到我面前，对我说属于你自己的故事。（图片来自林溢欣FB）

有一个男生矢志读医。去年中文科4级，其他科5*。选择虽多，但一心读医，于是破釜沉舟，决定重读所有科目，再次报考文凭试。9月开始，报读我中六常规课程，转攻议论文，习诵例子和推论方法，放榜当日，其他科成绩不变，中文科连升3级到5**，他惊喜若狂。写文此时，因为医科有扣分制，未知他能否如愿，但原来只要你心有所念，最终依然能够写下旁人难以置信的奇迹。

延伸阅读：林溢欣 - 声嘶力竭的背后｜中新学林

另一个女生的故事更加有趣。她是我旧生，当年中文科考取5*，毕业后已经投入社会工作，突然报我今年课程，重考中文。聚会当日，她向我报喜终于摘下两粒星，我笑说你有甚么执念要重考，她说一来工作需要，二来原来当日我在优异生聚会，曾经说过5*也许是个遗憾，她当日很同意，于是她想圆满自己的过去，而今天终可释怀。

她的故事在很多人眼中也许是多此一举，但其实每个人在不同阶段都有自己的追求，只要你愿意坚定奋发，最终依然能够填满空白。

还有就是罗状元。她报了我很多课程，最后中文考获5**，成为女拔状元。我问她中文是否一直很好，她说不，特别是中四时非常差，但3年课程，持续进步，最后的结果令人欣羡。其实，任何成功的人的起点都不过是平常人，后天的努力与时间投入让他们走得快，然后从平凡逐渐走到我们眼中的不平凡。只要你愿意立志，最终同样能够写出独一无二的乐章。

延伸阅读：林溢欣 - 我的人生哲学｜中新学林

太多的身影和故事无法尽录。每年的优异生聚会星光熠熠，是中文学界的盛事，但我不会和你们多说个中的细节，反之，我希望你们以此为目标，有天我们约定在聚会相见，你靠自己去感受去书写，然后走到我面前，对我说属于你自己的故事。

然后，让我再传下去。

电邮：[email protected]

撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

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林溢欣简介:

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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