何汉权 - 美国拥枪文化 是包容抑或纵容？｜教育现场

社会价值是集体选择的结果，这结果究是甜酸苦辣，同一屋簷下，大家都得要承受。美国法律对私人合法拥有枪枝是宽松包容的，人有我有的「枪管」文化，枪杆子里出自由，出道理也出人命，早已进入纵容的状态，不能逆转。多年来，美国本是平静安稳的校园，死于冷枪之下的大中小学生，多不胜数。

自由旗旌挥舞

美国法律对私人合法拥有枪枝是宽松包容的，人有我有的「枪管」文化，枪杆子里出自由，出道理也出人命，早已进入纵容的状态，不能逆转。（新华社图片）

这是活生生的宝贵人命，谁无父母。换在别国，早已全面立法，严禁私藏枪械了。但在美国，是以民主选票论英雄，胜者全取。当活生生支持拥枪合法的庞大利益，并具动员选票能力的嗜血爱枪团体的反对，于是，要选票的政党及其抬举的总统，都不能立法禁枪，由是，自美国立国至今，对私人拥枪是依旧包容，对冷枪残害无辜却是无情的纵容。

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在美国自由的旗旌挥舞之下，除私人拥枪合法化，多个州吸食大麻合法化，小额非暴力窃盗可从重罪降为轻罪。这些都是美国内政上的「包容」，谁是受益族群？当包容变成「纵容」，谁又是受害族群？

又看今天美国外交与贸易，连年干预别国内政，虏掠击杀他国领袖，动辄制裁，加征关税，无疑，长臂管辖越放越长，世界越来越乱。

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究竟，自号当今最伟大的美国，当星条旗在「自由土地上飘舞，在勇者的家园上飞扬之时」，其内政与外交，是对自由勇者的包容乎？是纵容也！于世界文明发展已无甚裨益，甚可直说是动乱战祸之源。历史观照，伟大的、盛极多时的罗马帝国，当非一天建成，但如今已灰飞湮灭，原因何在？

当自由变得任意妄为，穷兵黩武，勇者放纵得害己害人，连年征战，视人命如草芥，国必衰亡。毫无节制的自由与勇敢，逐利贪婪，仁义不施，刚性力量不管多「伟大」，终究会自取灭亡。如此的历史大个案，古今往来，多的是。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文原标题为〈包容乎？纵容也〉

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