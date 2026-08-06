中学生体验「锦田乡酬恩建醮」 参观全球最大竹戏棚 深入理解文化意义｜教学有心人

赛马会「敲敲记忆」艺术科技及文化教育计划项目经理陈诺婷，以及礼贤会彭学高纪念中学校长邓文伟和关卓峰老师，分享如何将艺术及科技融入文化教育，让学生在虚实结合的体验中学习。

3年计划认识香港史

「锦田乡酬恩建醮」 (资料图片)

该计划为期3年，分为「生活之道」、「富足之道」及「文化之道」3个阶段，循序渐进地引导学生由认识香港的住屋环境、经济发展，到探索教育与节庆等文化主题。活动结合虚拟导赏与实地考察，鼓励学生走出课室，亲身感受香港深厚的历史文化。

今年计划聚焦元朗锦田，适逢十年一度的「锦田乡酬恩建醮」，学生得以亲身参观全球最大的竹戏棚，并通过航拍影片和搭棚师傅的访问，深入了解这项传统技艺背后的文化意义。关卓峰老师表示，学生在考察锦田二帝书院和长春园时，能比较古今学校的差异，并借此了解科举制度等历史知识。

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完成考察后，学生运用AI工具把搜集得来的素材转化为设计灵感，制作属于自己的3D列印印章。印章主题围绕九龙城区，并融入节庆元素。作品完成后，全班再合力印制拉页作品，增强了同侪交流与团队精神。

邓文伟校长强调，学校一直为教师提供空间和资源，鼓励他们勇于尝试新科技。关老师虽已接近退休之年，仍积极学习AI技术，并主动在校内分享心得与经验。校方亦计划于来年推行全校适用的AI工具，作为学生的「小老师」，辅助日常学习，并逐步推动AI在不同学科中的应用。

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「敲敲记忆」计划虽暂告一段落，团队已着手筹备「吴冠中流动艺术馆」等新项目，期望通过艺术车、数码琴互动等活动，延续艺术科技与文化教育结合的实践。计划展示了传统文化与现代科技的完美融合，让学生在体验中学习，在创作中成长，同时为教育界提供了宝贵的实践范例。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈传统与科技的碰撞〉。

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