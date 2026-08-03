青松中学AI互动学习平台助学生趣探科学奥秘 近零成本「自家制」设80理科模拟器｜专访

早前教育局已公布《中小学数字教育发展蓝图》，推动全港中小学数字化转型。事实上，不少学校已陆续使用人工智能（AI）辅助教学，位于观塘区的香港道教联合会青松中学，其教师团队自发运用AI技术，开发出涵盖生物、化学、物理及综合科学，内设约80个模拟器的「青松AI科学互动学习平台」，让学生以更具体、生动的方式探索科学奥秘。

抽象观念易理解

电子教学模拟器并非学界新鲜事，然而市面上的产品不仅价格高昂、开发需时长，内容亦未必切合校本需要。去年11月中，香港道教联合会青松中学物理科主任陈淳义，尝试利用AI工具Gemini制作物理科模拟器。他指，「只需约15分钟，便可完成一个阐述教学概念的模拟器，成本几乎是零。」同年12月，陈淳义向校长蔡子良分享初步成果。蔡子良忆述，「当时陈老师展示了一个3D立体转动的『放射性衰变』模拟器，效果远胜传统2D平面图，于是我便提议他全面发展理科专属模拟器。」

在校长鼓励下，陈淳义于今年1月正式着手开发「青松AI科学互动学习平台」，担任校内技术支援，并联同其他理科主任合力制作各科模拟器。平台迅速于2月正式推出，供全校中一至中六学生使用，并持续增加学习内容。

谈及开发初衷，陈淳义坦言是为降低学生学习科学的门槛，达致「先理解，后应用」的教学理念。他指，学生常认为物理难学，主要碍于3大难关，「以往单靠文字与口述，难以彻底消化抽象概念；2D图亦难以联想成3D模型；加上繁复数学运算带来的障碍。」他以中三级的电磁波模型为例，「书本画的是平面图，学生很难凭空想像。但透过3D模拟器，学生可清晰看见互相垂直的电场和磁场，如何上下振荡而产生电磁波。只要更改参数，方程式与模型便即时改变，大大解决理解困难。」蔡子良补充，「自家制」的优势在于能「对症下药」，前线老师可观察学生的学习难点，并在平台作针对性强化。

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探究练高阶思维

目前，平台已涵盖生物、化学、物理及综合科学约80个模拟器。为提升互动性，部分科目更加入了延伸学习元素，例如生物科的「思维挑战」及化学科的「课后小提问」，借以巩固知识。此外，平台亦有助高中生备战中学文凭试（DSE），当中生物科的「DSE生物摘星之旅」融入了游戏元素，让学生透过过关「升呢」，提升主动学习意欲。

在教学模式上，学校积极推动「探究式学习」。以物理科「长直导体磁场」为例，学生先进行实体实验，再利用模拟器重复操作。蔡子良解释，「实体实验易受外在因素影响，数据往往与理论存在偏差。因此，老师会要求学生对比并解释两者差异的原因，此举正正训练了他们的高阶思维，令课堂讨论变得更深入、更高层次。」

拟设「AI导师」助教

面对AI时代的教育，该校亦重视学生的资讯素养。蔡子良强调，「我们会教导学生善用AI寻找参考题材，引导他们正确使用，而非盲目依赖或直接抄录。」另外，学校教务委员会已成立AI教学小组，计划将技术扩展至数学和个人、社会及人文教育等科目。新学年更为小学科学老师提供培训，引导小学生利用模拟器探索科学，实践教学相长的使命。

展望未来，青松中学计划在平台加入如助教般的「AI导师」与学生互动，并增设个人登入功能，让学生随时掌握学习进度。陈淳义亦期望日后能将平台开放予公众使用，回馈社会。

游戏体验不死板激发跨学科探索

跳出课本框框学习科学，两名修读理科的中五学生均认同，「青松AI科学互动学习平台」具互动性，让学习过程如同玩游戏般有趣，更有效促进自主学习。

修读生物科的郑雅绮指，传统学习主要依赖阅读课本，较为单一、死板；而学习平台则能反复观察模拟实验，内容生动得多。她举例，透过「细胞膜透性实验模拟器」，能清晰看见不同温度对红菜头细胞膜渗透性的影响。「在学习复杂的『遗传图』时，平台能一步步引导我了解ABO血型的结合过程，从而得出全面的结果。」她亦将平台视为温习好帮手，大赞「DSE生物摘星之旅」提供大量多项选择题连答案，方便操练。另外，平台的整合性，更激发了她对跨学科的兴趣，「即使我没有修读物理科，也会主动到物理模拟实验室探索。」

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辅助学习更方便

另一边厢，修读化学科的谢宝怡则表示，「化学科共12个课题均设有对应模拟器，做功课时参考非常方便。」她透露，自己经常利用平台反复调整数据，如尝试「酸碱中和滴定」的模拟实验，为校本评核做好准备。她补充，化学科讲求概念理解，当遇到抽象难懂的部分时，平台的模拟器会配合精美的设计图及可爱的「仓鼠」图像来表达概念，「比生硬的课本生动易明得多」。

记者：苏丽珊 摄影：苏正谦 部分图片：受访者提供

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