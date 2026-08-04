梁超然 - 学术等于成绩吗？ 教育不应只是培养考试机器 而是孕育能思考的人才｜雪中送炭

在教育界工作多年，我常常听到一句话：「我们学校很重视学术。」然而，当我细心观察，却觉得不少学校所谓的「学术」，其实只是「成绩」。两者之间，究竟是否可以画上等号？这是一个值得深思的问题。

学术土壤日渐贫瘠

有一位我在功乐道时代的学生，本来以「精算」为目标，但在我的引导下，逐渐对中国历史产生浓厚兴趣。（示意图）

现职学校有同事认为我们的办学方向是重视学术，我却觉得更像是重视成绩。与其他校长、同工谈及此事时，亦发现很多人将「学术」与「成绩」视为同义。这种观念，正是我最担心的地方。因为若香港的教育只以应试为目标，忽略真正的学术培养，长远而言，将会削弱我们的教育根基。

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近10年来，香港各大学的哲学硕士及博士研究生名额，越来越多由非本地学生夺取。这固然有多方面的原因，但不少教授坦言，本地学生的学术深度正在下降。这是否源于DSE课程的设计？抑或是整个社会过度以成绩挂帅？成绩固然重要，但若只追求分数，却忽略培养学生的研究精神与批判思维，学术土壤将会日渐贫瘠。

回顾我过去15年在不同学校的经验，最深刻的莫过于在调景岭的一间直资中学。那里的老师学术水平极高，学生亦有不少走上研究之路，无论在本地或海外，都正为学术界作出贡献。这段经历让我深深体会到，若学校真正重视学术，学生便能在知识的道路上走得更远。

有一位我在功乐道时代的学生，本来以「精算」为目标，但在我的引导下，逐渐对中国历史产生浓厚兴趣，最后在香港大学修读中国历史，并以优异成绩毕业。其后他到北京大学，跟随世界级宋辽金史学权威继续研究。这位学生的成就提醒我：教育的真正价值不在于分数，而在于能否启发学生走上属于自己的学术道路。

在他的引导下，我亦阅读了不少史学名著，深刻感受到学术研究的进步与活力。这段经历让我回想起在调景岭与同事一同钻研史学的美好时光——我们比拼谁能更快读完最新出版的著作，那是一段充满激情的岁月。

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如今，我渴望在现职学校也能培养更多学生走向学术研究。香港若只剩下金融业的繁荣，而缺乏人文价值的承托，将会失去文化的厚度与精神的根基。教育的使命不应只是培养考试机器，而是要孕育能够思考、研究、创造的人才。惟有如此，香港才能在世界舞台上保持独特的文化光芒。

撰文：宁波第二中学校长 梁超然

本文原标题为〈学术失落，分数崛起？学术等于成绩吗？〉

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