黄敬珊 - 音乐教育加入「四学」与AI元素 就算无音乐底子 都能享受课堂｜津中乐道

学校着力推广「四学」：自学、共学、互学及导学，并适时加入AI元素，以提升学与教的效能。

彼此交流与支持

同学们的音乐学习历程是其中一个鲜明例子。学生先主动探索（自学），他们在组内共同学习、合作分享（共学），之后又与其他组别观摩讨论（互学），老师成为引路人，适时给予指导（导学）。（ AI 生成示意图）

同学们的音乐学习历程是其中一个鲜明例子。学生先主动探索（自学），他们在组内共同学习、合作分享（共学），之后又与其他组别观摩讨论（互学），老师成为引路人，适时给予指导（导学）。在其中一个学习单元中，学生尝试作曲，以电子舞曲为载体，表达他们对环保的意念。

延伸阅读：罗惠金 - 伊中中30周年 英语音乐剧 让学生发展潜能｜津中乐道

其中一位同学的作品在教育局举办的「音乐荟萃．学校创艺作品2026」中获颁「杰出音乐奖」，其后由10多位同学在「音乐荟萃」最后汇演中演绎。这不但展现了学生的才华，更见证老师用心及巧妙地利用「四学」及AI元素，让一班没有音乐底子的同学通过课堂与音乐结连，享受其中乐趣。老师建构平台让同学共同学习，能帮助他们学得更投入、更满足和更有果效。

在刚过去的学年，音乐老师获教育局邀请，在学校举办国民教育公开课，题目为「宋词邂逅摩登音乐——共谱中华文脉新华章」。在公开课中，老师讲解课堂设计的理念，课堂的内容不止是音乐的范畴，而是和中文科协作，跨科之余更带出价值教育，学生把自己学会的和大家分享。之后，出席公开课的老师给予意见及回馈，这正是共学和互学的体现。

延伸阅读：方翠仪 - 中学服务学习 如何培养学生在反思中成长？｜津中乐道

公开课吸引逾300位老师出席，现场有不同年纪的同工，既有中学老师，也有小学老师，他们来自港九新界不同的地区。我还遇上了昔日的大学同学、旧生和旧同事。礼堂内满载教育有心人，大家期盼彼此交流与支持，能在教育界成就更多美事。

撰文：迦密爱礼信中学校长 黄敬珊

本文原标题为〈师生同心，共谱教育新章〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<